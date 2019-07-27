حلقة عمل حول أدوات النقد الأدبي في "الكتاب والأدباء"

مسقط – الرؤية

تبدأ اليوم في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء حلقة عمل حول "أدوات النّاقد الأدبي: المعرفة والممارسة، وتسمر حتى 7 من أغسطس.

ويقدم الحلقة أستاذ النقد ونظرية الأدب الدكتور محمد الشحات ويتناول سلسلة محاضرات نوعيّة مكثّفة، ذات طابع معرفي وإجرائي في مجال النقد الأدبي، وستعمل على بلورة مجموعة المهارات أو الأدوات الرئيسة التي ينبغي على كل مَنْ يُمارس النقد الأدبي سواء كان طالبًا جامعيًا، أو صحفيًا مشتغلًا بالصحافة الثقافية، أو باحثًا مهتمًّا بالدراسة الأدبية الحرّة، أو مثقّفًا عامًّا امتلاكها، والقدرة على توظيفها في سياقات نصّية مختلفة وهي مهارات أو استراتيجيات تستقي مرجعياتها من أفق النظرية، ورحابة التطبيق، أو لنقل المعرفة والممارسة، بدءًا من تعرّف الفئة المستهدفة إلى مجموعة المفاهيم الكبرى والمصطلحات الأساسية في النقد الأدبي، مرورًا بالمفاصل التاريخية الأساسية في حركة النقد ونظرية الأدب، وانتهاءً باستخلاص أهم الاستراتيجيات والطرائق المعرفية التي يجب على الناقد أو الباحث الأدبي امتلاكها من أجل تكوين جهاز مفاهيمي يمكّنه من قراءة النصوص الأدبية المتنوّعة كالقصيدة، والقصة القصيرة، والرواية، والسيرة الذاتية، والنص المسرحي، والمقال الأدبي، والمذكّرات، واليوميات، والنص المفتوح.