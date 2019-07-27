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ملتقى لتنمية المهارات الذهنية في "تقنية عبري"

السبت 27 يوليو 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

ملتقى لتنمية المهارات الذهنية في "تقنية عبري"

 

عبري - ناصر العبري

 

نظَّم مركز مملكة الطفل لتنمية المهارات الذهنية ملتقى عبري الأول للطفولة في الكلية التقنية بعبري، ورعى حفل افتتاح الملتقى الشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي نائب والي عبري بنيابة حمراء الدروع. وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة إلى جانب تكريم ضيوف الشرف الناشطين في المجال الأدبي وهم الدكتورة وفاء الشامسي، والأديبة الكويتية أمل الرندي، والممثل المسرحي إبراهيم بوطيبان.

 

 كما شهد الملتقى على مدار 3 أيام عدة ورش وفعاليات قدمها مختصون في مجال أدب الطفل والفنون الأخرى من داخل السلطنة وخارجها. وقدمت خلال اليوم الأول 3 ورش متنوعة منها ورشة أبطال فوق الخيال قدمتها ميثاء المنذري مشرفة مكتبة هيا نقرأ، وورشة كيف نحفز الأطفال على القراءة وقدمتها أمل الرندي من دولة الكويت الشقيقة، وورشة الخط العربي وقدمتها إيناس العلوي.

أما اليوم الثاني للملتقى فتضمن 3 ورش وهي: حكايات من التراث العماني قدمها أحمد الراشدي باحث في أدب الطفل،  وورشة صناعة الدمى قدمتها سلمى الصارخي، وورشة مسرح الدمى للممثل المسرحي إبراهيم بوطيبان من دولة الكويت الشقيقة.

 

وفي اليوم الثالث والأخير قدمت 3 ورش صباحية وهي ورشة في فن التصوير قدمتها هالة الهاشمية ومهارات اللغة الإنجليزية قدمتها وفاء الغافرية والتدريب على العروض المسرحية قدمها مهند العاقوص. واختتم الملتقى بحفل بهيج تحت رعاية حمد بن سيف الناصري مدير عام شركة عابر الأمواج للتجارة.

 

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