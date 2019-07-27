"صلالة لعلم النفس" يوصي بالتوسع في الخدمات الإرشادية والنفسية النمائية والوقائية والعلاجية

صلالة - الرؤية

أوصى مؤتمر صلالة لعلم النفس في نسخته الثالثة بضرورة التأكيد على الجوانب التطبيقية في الدراسات النفسية والانتقال من الدراسة الوصفية للظواهر النفسية إلى التدخل المباشر المتضمن التشخيص والعلاج. وأكد المؤتمر أهمية التَّوسع في تقديم الخدمات الإرشادية والنفسية النمائية والوقائية والعلاجية لتشمل مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لما لها من دور فعَّال في تحسين مستوى الإنتاجية والإنجاز لدى أفراد المُجتمع.

وتضمنت توصيات المؤتمر تأكيد أهمية تفعيل دور الإعلام وجعله إعلاماً تربوياً يسهم في غرس الفضيلة ويدعم القيم النبيلة والهوية الوطنية والدينية، والبعد عن تمجيد القدوات السيئة من خلال استراتيجية وطنية للتوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات في توعية أولياء أمور الطلاب بالإدراك الإيجابي لمستويات وطموحات وتوقعات أبنائهم بشكل يتناسب مع قدراتهم وميولهم الحقيقية. ودعا المؤتمر إلى رفع كفاءة العاملين في مجالات الرعاية الخاصة (المسنين، وذوي الإعاقة) من خلال توظيف الأساليب المعرفية السلوكية للتخفيف من الاضطرابات النفسية والسلوكية لديهم. وتعميم تجربة تطبيق المقياس الإلكتروني التفاعلي في مدارس التعليم الأساسي من قبل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للاستفادة منه في اكتشاف اضطرابات النوموفوبيا لدى الطلاب، والعمل على توفير واستخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الخاصة بقياس وتطبيق طرق التحكم الإيجابي في الحالات العقلية والدماغية بمختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، ونشر الوعي بأهمية إدراك الأفراد بالوعي الدماغي وخطورة (الاستلاب) أو الاستغلال الدماغي لدى الشباب، وحث وتشجيع الباحثين على الاهتمام بالتأصيل الإسلامي لموضوعات علم النفس في ضوء القرآن الكريم والسنة، ودراسة الإسهامات النفسية للعلماء العمانيين والمسلمين. والتوصية باستمرارية انعقاد المؤتمر بصورة دورية، وإتاحة مزيد من الفرص للمشاركين من مختلف القطاعات والتخصصات في العلوم النفسية والاجتماعية.

واختتم المؤتمر أعماله ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي بتنفيذ من مركز ترابط للمؤتمرات وبشراكة استراتيجية مع مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج ومجلس البحث العلمي ومهرجان صلالة السياحي.

وتضمن المؤتمر استعراض عدد من أوراق وورش العمل، ومنها ورقة بعنوان (جولة في بعض نظريات ونماذج تحليل الشخصيات السوية) قدمها الدكتور أيوب الأيوب من دولة الكويت وحلقة حول كيفية التعامل مع الصراعات والصدمات النفسية قدمها الاستشاري النفسي الدكتور أحمد سعيد عبد اللطيف رئيس وحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمستشفى جامعة السلطان قابوس، وتمَّ تقديم ورشة علمية ثالثة للنساء حول فن صناعة الشخصية قدمتها الدكتورة نسرين الزهراني من السعودية بالإضافة إلى مشاركة من الدكتور أحمد بن علي المعشني محاضر وأكاديمي بجامعة ظفار استعرض خلالها ورقة عمل بعنوان "التحكم في الحالة العقلية من خلال الانتقال بين موجات الدماغ"، وورقة عمل قدمها الدكتور علي مهدي مختص من العراق بعنوان "النوموفوبيا لدى الأطفال والمراهقين: اضطراب نفسي يمكن الوقاية منه.