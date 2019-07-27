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الإدارة المالية للأسرة في "بيت البنات" بالبريمي

السبت 27 يوليو 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

الإدارة المالية للأسرة في "بيت البنات" بالبريمي

 

البريمي - سيف المعمري

 

أقام بيت البنات التابع لجمعيّة المرأة العمانية بولاية البريمي فعالية "عصرية بيت البنات" التي يجري تنظيمها مرة كل شهرين، لمناقشة مواضيع تهم المرأة وفرص نجاحها في المجتمع.

وتناولت عصرية هذا الشهر موضوع الإدارة المالية للأسرة؛ حيث يسعى بيت البنات لتحقيق الاستقلال المالي للمرأة ذاتها ويدفعها لبناء جيل واعٍ ومتقدم، وتخللت الفعالية معرض (بازار اليافعات) الذي يحتوي على مشاريع منزلية للفتيات من سن ١٥ إلى ٢٠ سنة كون هذهِ الفئة هي الجيل القادم للمجتمع.

وبدأت العصرية بجلسة حوارية بعنوان دور المشاريع المنزلية والريادية في تحقيق الاستقلالية المالية للمرأة، من خلال استضافة كل من راية العلوية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي، ونصراء المعمرية صاحبة مشروع ثقافي تربوي، ومها الجعفرية صاحبة مشروع منزلي ناجح، لمناقشة كيف تستطيع المرأة تحقيق الاستقلال المالي، وكيف لها أن تقنع المجتمع من حولها بذلك، وما هي التحديات التي تواجه المرأة في المشاريع، حيث تمّ أيضاً من خلال ضيفات العصرية عرض تجاربهنّ، وكيف وصلن إلى ما هن عليه الآن والذي دفع بالحضور للتفاعل بالآراء حول الموضوع.

وقدّم يوسف المفرجي مدرب معتمد ومتخصص في التنمية البشرية وإدارة ميزانية الأسرة محاضرة حول تخطيط الميزانية الشخصية والأسرية.

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