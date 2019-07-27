السبت, 27 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"البلديات" تطلق حملة لتقييم المخابز الآلية

السبت 27 يوليو 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أطلقت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء، أمس، حملة لتقييم المخابز الآليّة، وتستمر لشهرين في مختلف محافظات السلطنة.

وتهدف الحملة إلى أن تكون منتجات تلك المخابز صحية وذات جودة، إضافة إلى تقييم الوضع الصحي لهذه المنشآت والتعريف بالأنظمة والاشتراطات الصحيّة الخاصة بالمخابز الآلية ضمن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29/2016.

ويحدد الفصل الحادي عشر الخاص بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز الآلية ومرافقها واشتراطاتها من بينها مخزن المواد الأولية ومواقع التعبئة والغسيل والعرض والبيع وغيرها.

ويضم الفريق الذي ينفذ الحملة ممثلي مركز سلامة وجودة الغذاء ودوائر وأقسام سلامة وجودة الغذاء بالمحافظات تفعيلاً لأدوار المركز الرقابية في الأسواق المحلية بمحافظات السلطنة.

وتحرص الوزارة على تعزيز دورها في الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية بما يكفل صحة وسلامة المستهلك من خلال التأكّد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومتابعة عمليات تحضيرها وتداولها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وجنبا إلى جنب تقوم الوزارة بجهود في الرقابة والمتابعة المستمرة وتنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية على مختلف المنشآت الغذائية والعمل على التوعية بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 سبتمبر 2015

"البلديات" تطلق حملة توعوية للحفاظ على المرافق العامة

المزيد

03 أكتوبر 2016

"البلديات" تطلق حملة للتوعية بضرورة التَّخلص من مخلفات البناء

المزيد

01 سبتمبر 2015

"مجموعة الحسن" تطلق نظاما جديدا لتقييم المواهب

المزيد

10 أبريل 2016

"البلديات" تطلق اليوم فعاليات أسبوع سلامة الغذاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والجهات المعنية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رسميا .. إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

دولي - أخبار

السيد خالد بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية العمانية

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إسرائيل تتجسس على جميع مستخدمي "واتسآب"

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة