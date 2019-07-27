"البلديات" تطلق حملة لتقييم المخابز الآلية

مسقط - الرؤية

أطلقت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء، أمس، حملة لتقييم المخابز الآليّة، وتستمر لشهرين في مختلف محافظات السلطنة.

وتهدف الحملة إلى أن تكون منتجات تلك المخابز صحية وذات جودة، إضافة إلى تقييم الوضع الصحي لهذه المنشآت والتعريف بالأنظمة والاشتراطات الصحيّة الخاصة بالمخابز الآلية ضمن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29/2016.

ويحدد الفصل الحادي عشر الخاص بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز الآلية ومرافقها واشتراطاتها من بينها مخزن المواد الأولية ومواقع التعبئة والغسيل والعرض والبيع وغيرها.

ويضم الفريق الذي ينفذ الحملة ممثلي مركز سلامة وجودة الغذاء ودوائر وأقسام سلامة وجودة الغذاء بالمحافظات تفعيلاً لأدوار المركز الرقابية في الأسواق المحلية بمحافظات السلطنة.

وتحرص الوزارة على تعزيز دورها في الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية بما يكفل صحة وسلامة المستهلك من خلال التأكّد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومتابعة عمليات تحضيرها وتداولها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وجنبا إلى جنب تقوم الوزارة بجهود في الرقابة والمتابعة المستمرة وتنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية على مختلف المنشآت الغذائية والعمل على التوعية بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.