4 حلقات عمل لتنمية مهارات موظفي "تعليمية جنوب الشرقية"

صور - حمد بن صالح العلوي

اختتمت تعليمية جنوب الشرقية ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية - فعاليات البرنامج الصيفي الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي.

وهدفت الفعالية لتمكين موظفي وموظفات المديرية والمعلمين والمعلمات من استغلال الإجازة الصيفية، وتقديم برامج تسهم في زيادة المعرفة لدى التربويين بالمحافظة وتنمية مهارات الموظفين وخبراتهم في جوانب مختلفة. وتضمن البرنامج 4 حلقات عمل تدريبية في كل من مركزي التدريب بصور وجعلان.

وركزت حلقة العمل الأولى على أساسيات أمن المعلومات والتي نفذها المدرب محمد بن يحيى المسكري، تم خلالها استعراض عدد من الأهداف أبرزها كيفية حماية الموظف نفسه من أي خطر أو تهديد يواجهه في شبكة الأمن المعلوماتية وكيفيه التعامل مع هذا التهديد سواء داخل المؤسسة الحكومية أو خارجها وآلية التعامل مع الروابط المجهولة، وكيفية التحقق من إذا ما بها فيروسات تخترق الأجهزة وتسحب البيانات الشخصية من عدمها، وكيفية تكوين كلمة سر قوية والمدة المحتاجة لتغيرها ومفهوم الهندسة الاجتماعية في أمن المعلومات، وطرق حصول الهاكرز على معلومات سرية من الجهاز الشخصي أو غيره.

وتطرّقت حلقة العمل الثانية إلى القراءة البصرية، وقدّمتها رحمة بنت محمد بن جمعة الساعدية أوضحت من خلالها حول كيفية تعلم مفهوم القراءة وأهم الاستعدادات التي يجب توافرها في الطالب لتدريسه القراءة، وذكر بعض أنواع القراءة وما يندرج تحتها من استراتيجيات ومنها القراءة البصرية ومفهومها ومهارات طرق تدريسها وأنشطتها المتنوعة ومراحل تعليم القراءة البصرية الأربع. وتخللت حلقة العمل بعض الأنشطة، منها توزيع المشاركات على مجموعات لعمل استراتيجية مبتكرة لتعليم مهارة القراءة البصرية للطلاب.

وجاءت حلقة العمل الثالثة حول "توظيف سكامبر SCAMPER في التدريس وقدمتها زكية بنت علي البرزنجية مشرفة المجال الأول بدائرة تنمية الموارد البشرية، وأوضحت من خلالها فلسفة استراتيجية سكامبر للمعلمات وطريقة تفعيله واستخدام استراتيجية تخللتها مجموعة من الأنشطة والدروس العلمية؛ لإكساب المعلمات ممارسة أساليب توليد الأفكار لتحقيق الكثير من الأهداف

فيما تطرقت حلقة العمل الرابعة إلى تفعيل الهاتف النقال في التصميم والمونتاج وقدمها حسين بن علي الدروشي من قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بالمديرية قدم من خلالها لمحة عن أهم أنواع برامج الهاتف المتخصصة في تصميم المنشورات والبطاقات والإعلانات التي تخدم المعلم في عمله أو في حياته الشخصية وأهم برامج المونتاج الهاتف النقال في التصميم والمونتاج من خلال تقديم بعض البرامج المتخصصة في إنتاج العروض المرئية المتحركة وكيفية الحصول على المعلومات والمواد لأجل التصميم والمونتاج من خلال الانترنت واشتراطات التقارير الإخبارية المرئية والصوتية ومدتها ومحتواها وكيفية عرضها بتسلسل.