"قصاصات".. جديد حسني نجار

البريمي - سيف المعمري

صدر للكاتب حسني نجار عضو الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بالبريمي كتاب جديد بعنوان "قُصاصات" عن دار آرام للنشر والتوزيع، ويضم الكتاب مقالات صحفية متنوعة نشرت في الصحف العُمانية من عام 2017 وحتى 2019.

ويتناول مواضيع شتى؛ منها الأدبية والعلمية والثقافية واللغوية، بجانب الموضوعات الاجتماعية والتربوية.

وامتازت مقالات الكتب بالموضوعية والمعلومات الموثقة، ونسب كل الأفكار والآراء لأصحابها من باب الأمانة العلمية، كما تميزت بالبساطة في الألفاظ والجزالة في المعنى، حيث ابتعد الكاتب عن تعقيد العبارات وحشوها بغريب الكلمات مما لا يستسيغه القارئ.

واختار النجار مقالات كتابه بعناية وجمعها في (قُصاصات)، لتكون دائمة الفائدة زمانًا ومكانًا، لعدم ارتباطها بحدث مؤقت أو خبر عابر، راجيًا أن يكون عمله إضافة متواضعة إلى رفوف المكتبة العربية، ورافدًا من روافد المعرفة.