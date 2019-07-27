السبت, 27 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تصاعد الغبار وتدني مستوى الرؤية بمحافظتي مسقط وشمال الشرقية

السبت 27 يوليو 2019 12:45 م بتوقيت مسقط

تصاعد الغبار وتدني مستوى الرؤية بمحافظتي مسقط وشمال الشرقية

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن الصورة الجوية توضح انتشار السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان وسواحل بحر العرب مع نشاط سحب الخريف (السحب المنخفضة والضباب ) على سواحل وجبال ظفار كما يتصاعد الغبار على سواحل محافظتي مسقط وشمال الشرقية بفعل نشاط الرياح الجنوبية النشطة.

وأضافت مديرية الأرصاد إلى نشاط الرياح الجنوبية على سواحل محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية، التي تتسبب في تصاعد الغبار وتدني في مستوى الرؤية الأفقية حيث سجلت الرياح الآن في صور 25عقدة مع هبات نشطة تصل الى 36عقدة وفي رأس الحد 35 عقدة مع هبات نشطة تصل ل45 عقدة في محطة الرصد الجوي التابعة لهيئة الطيران المدني

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 مارس 2019

تصاعد الغبار وانخفاض مستوى الرؤية على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد

10 مارس 2019

تحذيرات من تصاعد الغبار وانخفاض مستوى الرؤية بطقس السلطنة

المزيد

16 أبريل 2018

"الأرصاد" تحذر من الغبار وتدني الرؤية .. وتوقعات بهطول أمطار على المحافظات الشمالية

المزيد

21 ديسمبر 2018

انطلاق مغامرة القدرة والتحمل بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بن علوي يصل طهران لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رسميا .. إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

دولي - أخبار

السيد خالد بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية العمانية

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إسرائيل تتجسس على جميع مستخدمي "واتسآب"

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة