تصاعد الغبار وتدني مستوى الرؤية بمحافظتي مسقط وشمال الشرقية

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن الصورة الجوية توضح انتشار السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان وسواحل بحر العرب مع نشاط سحب الخريف (السحب المنخفضة والضباب ) على سواحل وجبال ظفار كما يتصاعد الغبار على سواحل محافظتي مسقط وشمال الشرقية بفعل نشاط الرياح الجنوبية النشطة.

وأضافت مديرية الأرصاد إلى نشاط الرياح الجنوبية على سواحل محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية، التي تتسبب في تصاعد الغبار وتدني في مستوى الرؤية الأفقية حيث سجلت الرياح الآن في صور 25عقدة مع هبات نشطة تصل الى 36عقدة وفي رأس الحد 35 عقدة مع هبات نشطة تصل ل45 عقدة في محطة الرصد الجوي التابعة لهيئة الطيران المدني