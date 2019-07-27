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بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

السبت 27 يوليو 2019 12:41 م بتوقيت مسقط

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

طهران - العمانية

 عقد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في طهران، أمس، محادثات مع معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتمّ خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والملفات ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا.

وفي السياق، التقى معالي يوسف بن علوي في العاصمة الإيرانية طهران أمس مع أمين عام مجلس الأمن القومي الأيراني الأدميرال علي شمخاني. وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية إرساء السلام واستتباب الأمن في المنطقة وعلى ضرورة احترام الجميع للمقررات والقوانين الأمنية للحفاظ على امن الملاحة الدولية. كما دار الحديث حول توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

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