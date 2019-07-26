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"حماية المستهلك" تنظم ندوة حول الغذاء الصحي المتوازن بصلالة

الجمعة 26 يوليو 2019 02:02 م بتوقيت مسقط

"حماية المستهلك" تنظم ندوة حول الغذاء الصحي المتوازن بصلالة

 

صلالة - الرؤية

تنطلق يوم الثلاثاء القادم ندوة "الغذاء الصحي المتوازن وعلاقته بالصحة البدنية"، التي تنظمها الجمعية العمانية لحماية المستهلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي وللعام السادس على التوالي وتستمر الندوة لمدة يومين.

ويرعى الندوة سعادة نجيب بن علي بن احمد الرواس المحترم وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وتقام الندوة المختصصة مشاركة من الجمعية في مهرجان صلالة السياحي لعام ٢٠١٩م وتحضى الندوة الهامة برعاية عدد من الشركات الرائدة وافاد رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك باهمية الندوة وتخصص عنوانها وتنوع محاورها التي تغطى وتقدم من قبل محاضرين متخصصين من داخل السلطنة الحبيبة ومن جهات مختلفة وذات علاقة ومنها وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع صلالة وبنك نزوى الاسلامي وخبراء متخصصين من أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية العمانية لحماية المستهلك وأفاد رئيس الجمعية ان الجمعية رغم الصعوبات المالية وقلة الامكانيات فانها تقوم وتتبنى نشر التوعية والتثقيف الاستهلاكي والوصول الى المستهلك في كافة انحاء السلطنة الحبيبة والتفاعل الدائم مع المجتمع المحلي وتقديم ما يخدم المستهلك مما يعود بالنفع على المستهلك والسلطنة وان محاور الندوة ذات تأثير ايجابي وتماس مباشر مع العديد من العوامل الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ايمانا من الجمعية باهمية التوعية والوقاية من المخاطر ذلك وانسجاما مع اهداف الجمعية في نشر التوعية الاستهلاكية وتثقيف وتدريب المستهلك الذي يمثل كل فئات وعناصر المجتمع فكلنا مستهلك ومن المهم العمل بتوازن يراعي جميع اطراف المعادلة وهي حماية المستهلك كفرد والمنتج كشركة او مؤسسة والمنتجات او الخدمة نفسها ومن المحاور التي تتضمنها الندوة:

_ فوائد الغداء الصحي للجسم

_ ارشادات الغذاء الصحي

_الغذاء المتوازن الى جانب الرياضة اساس لصحة الانسان

_ انتشار الامراض واهمية نوعية الغذاء في الحد منها

_ السلوكيات للمستهلك في ظل التعاليم الدينية والنبوية ودورها في الحد من انتشار الامراض وتخفيف التكاليف الاقتصادية والاعباء الاجتماعية

_ مفاهيم التغذية المتوازنه وعلاقتها بالصحة

_ فترات الصلاحية للمواد الغذائية واهمية البطاقة الغذائية

وتحظى الندوة باهتمام ومشاركة وحضور العديد من المستهلكين وممثلين الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة وجمعيات المراة العمانية والكليات والجامعات الخاصة وتهدف الندوة من خلال جلسات العمل والعصف الذهني والاوراق المقدمة والتفاعل والنقاش الى الخروج بتوصيات تساهم في ايجاد الحلول للعديد من الاشكالات الصحية والغذائية والاستهلاكية .

 

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