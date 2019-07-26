توقعات بهطول أمطار وتصاعد الغبار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية لمحافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وشمال الشرقية

ويكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص لهطول أمطار تكون رعدية أحيانا على المناطق الصحراوية للمحافظة وصحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لبحر العرب وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 35/ 28 وفي مدينة صلالة 27 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 42 درجة في ولاية العامرات وأدناها 12 درجة في جبل شمس