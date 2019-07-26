انخفاض سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الجمعة 63.93 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 19 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 64.12 دولار أمريكي.
الجمعة 26 يوليو 2019 01:46 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الجمعة 63.93 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 19 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 64.12 دولار أمريكي.
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