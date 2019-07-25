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انخفاض سعر نفط عمان

الخميس 25 يوليو 2019 02:44 م بتوقيت مسقط

انخفاض سعر نفط عمان

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الخميس (12ر64) دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 8 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء، الذي بلغ 64.20 دولار أمريكي.

 

 

 

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