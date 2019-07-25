السيد خالد بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية العمانية

الرؤية - أحمد السلماني

عاد السيد خالد بن حمد البوسعيدي للمشهد الرياضي مجددا وهذه المرة من بوابة اللجنة الأولمبية العمانية عندما تمكن من الفوز بالرئاسة في الإنتخابات التي عقدت بمبنى اللجنة الأولمبية بالغبرة في محافظة مسقط

وكانت الجمعية العمومية قد عقدت إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس لانتخاب رئيس اللجنة الأولمبية لتكملة الفترة الحالية للمجلس (2017م – 2020م)، بمقر الأكاديمية الأولمبية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية وأعضاء الجمعية العمومية للجنة، بالإضافة إلى الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله الهنائي رئيس اللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي، وممثل وزارة الشؤون الرياضية محمد بن حمد العامري – المدير العام المساعد للأنشطة الرياضية بالوزارة.

وقد ترشح للرئاسة كل من الشيخ سيف بن هلال الحوسني، والسيد خالد بن حمد البوسعيدي، بعد أن أصبح منصب الرئيس شاغراً عقب استقالة الشيخ خالد بن محمد الزبير في سبتمبر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن السيد خالد كان قد شغل سابقا منصب رئيس الإتحاد العماني لكرة القدم لعقد من الزمان وهي فترة شابها الكثير من الجدل والإنجازات والإخفاقات وحقق خلالها منتخبنا الوطني الأول لقب كأس الخليج 19 ولأول مرة في تاريخه وكان قريبا من الصعود لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 كما وحققت منتخبات الفئات السنية بعض الإنجازات على المستوى الإقليمي.

كما وخلف السيد خالد شقيقه السيد سامي في رئاسة نادي فنجا والذي حقق للسلطنة أول لقب كروي خارجي عندما فاز ببطولة أندية مجلس التعاون الخليجي العام 1989م.

وأعلنت لجنة الانتخابات في وقت سابق، قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الانتخابات والبالغ عددهم 15 صوتاً من الاتحادات الرياضية ولجنة الرياضيين والشخصيات الرياضية وهم:

الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، والدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العُماني لكرة اليد، والدكتور محمد بن حمد الشعيلي نائب رئيس الاتحاد العُماني للكرة الطائرة، وأسعد بن مبارك الحسني أمين سر الاتحاد العُماني لكرة السلة، وقيس بن سعود الزكواني أمين سر الاتحاد العُماني للسباحة، وسالم بن غريب القرطوبي عضو مجلس إدارة الاتحاد العُماني للهوكي، ومنذر بن تغلب البرواني أمين سر الاتحاد العُماني للتنس، والسيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني للفروسية، والمقدم الركن فيصل بن إبراهيم الزعابي أمين سر الاتحاد العُماني للرماية بالإنابة، وسعادة المهندس يونس بن يعقوب السيابي رئيس الاتحاد العُماني لألعاب القوى، وأحمد بن درويش البلوشي أمين سر الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، ومن الشخصيات الرياضية خالد بن سعيد الوهيبي، والمهندس داؤود بن أحمد الرئيسي، ومن لجنة الرياضيين طالب بن هلال الثانوي وبثينة بنت عيد اليعقوبية.

وقد شكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية في اجتماعه الثاني الذي عقد في مايو الماضي، لجنة الطعون لانتخابات اللجنة وتتكون من الشيخ يونس بن أحمد بن حمد اليحيائي رئيساً وعضوية كل من المحامي إسماعيل بن حمد بن عامر الهنائي وهلال بن حمد بن هلال القصابي.

وتتكون لجنة الانتخابات من زياد بن علي البلوشي رئيساً وعضوية كل من الشيخ أسامة بن محمد بن علي الرواس والمستشار المساعد الأول جمال بن سالم بن سيف النبهاني والمحامي عادل بن مسلم بن سليمان المحروقي ومحمد بن إلياس فقير عضواً ومقرراً.