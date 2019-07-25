الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

"فيتش الدولية": تحقيق التوازن المالي بحلول 2023

تثبيت التصنيف الائتماني للسلطنة بنظرة مستقبلية مستقرة

الخميس 25 يوليو 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

EAO-DIdW4AEWTCL
EAO9_jAXoAAZOxc

نيويورك - العمانية

ثبَّتت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني السلطنة في تصنيف "+BB" بنظرة مستقبلية مستقرة. وجاء التصنيف نتيجة امتلاك السلطنة مميزات هيكلية قوية، إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي.

وبحسب تقرير وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، فإن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكن السلطنة من مرونة تمويل المالية الحكومية، رغم ارتفاع العجز المالي والحساب الخارجي.

وأوضحت وكالة "فيتش" أن السلطنة تأمل -من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية- تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، وهو ما يتضح عبر استمرار السلطنة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تُنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول العام 2021م، على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا.

وأشار التقرير إلى أنَّه وضمن الإمكانات الجيدة التي تملكها السلطنة: تحقيق معدلات نمو عالية وإيرادات حكومية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الجديدة كحقل خزان وحقل مبروك لإنتاج الغاز، ومن المتوقع إنشاء مصنع جديد للغاز المسال في الدقم ومنشآت لتخزين الغاز الطبيعي في صحار.

وتُشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة، رغم التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة "أوبك" بتحديد كميات إنتاج النفط؛ حيث حققت السلطنة نموا بلغ 4ر3 في المائة في العام 2018، مقارنة بانكماش مقداره 9ر0 في المائة في العام 2017م، ويعزى النمو المحقق في العام الماضي إلى زيادة الناتج المحلي النفطي بنسبة 1ر6 في المائة ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1ر2 في المائة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يونيو 2015

"فيتش"تبقي على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

المزيد

11 نوفمبر 2017

"ستاندرز آند بورز" ترفع النظرة المستقبلية للسلطنة إلى "مستقرة".. وتخفض التصنيف الائتماني إلى "BB"

المزيد

12 مارس 2019

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة

المزيد

13 مارس 2019

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة