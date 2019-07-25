وكيل "التربية" يرعى ختام "الإعلامي الصغير"

الرؤية - هيثم صلاح

يرعى سعادة سعود بن سالم البلوشي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، صباح اليوم، حفل ختام الموسم الثاني من مخيم الرؤية الصيفي 2019 "الإعلامي الصغير"، بالمدرسة العصرية العالمية في مسقط، والذي نظَّمته جريدة "الرؤية" هذا العام بالتعاون مع معهد رويترز لدراسة الصحافة (طومسون)، وبرعاية حصرية من شركة باقر سليمان جعفر.

وبختام أنشطة المخيم اليوم، يكون 62 طالبًا قد حققوا الاستفادة الكاملة من عديد فعاليات تضمنها البرنامج التدريبي؛ ومنها: الإعلام، والموسيقى، وصناعة الروبوت، والأوريجامي، وإخراج الفيلم السينمائي القصير، ولغة الإشارات، والسعفيات، والأدوبي فوتوشوب، والتوستماسترز، وكتابة القصة القصيرة، وألعاب الحركة، إضافة إلى دورة في السلامة والدفاع المدني، 3 أيام ترفيهية شهدت العديد من الفعاليات المميزة.