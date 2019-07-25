الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

صور تستعد لاستضافة المعسكر الخامس لشباب الأندية.. السبت

الخميس 25 يوليو 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

صور تستعد لاستضافة المعسكر الخامس لشباب الأندية.. السبت

صور- حمد بن صالح العلوي

تواصل اللجنة المشرفة على معسكر شباب الأندية الخامس بدائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية استعداداتها الإدارية والفنية للمعسكر الذي تنظمه وزارة الشؤون الرياضية وتستضيفه ولاية صور في الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 2 من أغسطس المقبل.

وسيجري استقبال المشاركين في مقر إقامة المعسكر وتوزيعهم على 3 مجموعات وتسليمهم كافة المستلزمات الخاصة بكل مشارك إلى جانب عقد لقاء تعريفي وتنفيذ برامج لكسر الجليد.

وعقدت اللجنة المشرفة على المعسكر أمس اجتماعها الثالث برئاسة الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية المشرف العام على المعسكر وبحضور خالد بن علي الجابري مدير المعسكر وكافة أعضاء لجنة المعسكر.

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لانطلاقة المعسكر والبرامج والفعاليات التي ستنفذ والوقوف على المستجدات، ومتابعة الجهات المشاركة وحلقات العمل التدريبية المنفذة والتنسيق مع المدربين، وبرنامج قرية التنمية والذي ستنطلق فعالياته الأحد المقبل تحت رعاية محمود بن سعيد اليحيائي المدير الإقليمي للبنك الوطني العماني بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية

وقال الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية المشرف العام على المعسكر إنّ الدائرة تواصل استعدادها لاستضافة المعسكر من خلال عقد اللقاءات مع ممثلي الدائرة وأعضاء اللجنة المشرفة على المعسكر والتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في فعاليات وأنشطة المعسكر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أغسطس 2015

انطلاق فعاليات المعسكر الرابع لشباب الأندية في ظفار.. وقرية التنمية أحدث الفعاليات

المزيد

11 ديسمبر 2018

وزير الديوان يرعى ختام "سباق الأفكار التقنية لشباب عمان".. السبت

المزيد

28 فبراير 2017

اليوم .." الشؤون الرياضية" تكرم 11 مبادرة فائزة لشباب الأندية على مستوى السلطنة

المزيد

03 فبراير 2019

مصر تستعد لاستضافة كأس إفريقيا الصيف المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة