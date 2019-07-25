صور تستعد لاستضافة المعسكر الخامس لشباب الأندية.. السبت

صور- حمد بن صالح العلوي

تواصل اللجنة المشرفة على معسكر شباب الأندية الخامس بدائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية استعداداتها الإدارية والفنية للمعسكر الذي تنظمه وزارة الشؤون الرياضية وتستضيفه ولاية صور في الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 2 من أغسطس المقبل.

وسيجري استقبال المشاركين في مقر إقامة المعسكر وتوزيعهم على 3 مجموعات وتسليمهم كافة المستلزمات الخاصة بكل مشارك إلى جانب عقد لقاء تعريفي وتنفيذ برامج لكسر الجليد.

وعقدت اللجنة المشرفة على المعسكر أمس اجتماعها الثالث برئاسة الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية المشرف العام على المعسكر وبحضور خالد بن علي الجابري مدير المعسكر وكافة أعضاء لجنة المعسكر.

وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لانطلاقة المعسكر والبرامج والفعاليات التي ستنفذ والوقوف على المستجدات، ومتابعة الجهات المشاركة وحلقات العمل التدريبية المنفذة والتنسيق مع المدربين، وبرنامج قرية التنمية والذي ستنطلق فعالياته الأحد المقبل تحت رعاية محمود بن سعيد اليحيائي المدير الإقليمي للبنك الوطني العماني بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية

وقال الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية المشرف العام على المعسكر إنّ الدائرة تواصل استعدادها لاستضافة المعسكر من خلال عقد اللقاءات مع ممثلي الدائرة وأعضاء اللجنة المشرفة على المعسكر والتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في فعاليات وأنشطة المعسكر.