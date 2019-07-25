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لتعزيز أواصر الأخوّة والتواصل مع الأشقاء

وكيل "التنمية الاجتماعية" يستقبل وفد الأطفال الفلسطينيين من أبناء الشهداء والأسرى

الخميس 25 يوليو 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

وكيل "التنمية الاجتماعية" يستقبل وفد الأطفال الفلسطينيين من أبناء الشهداء والأسرى

مسقط – الرؤية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أمس وفد الأطفال الفلسطينيين من أبناء الشهداء والأسرى ومرافقيهم، الذي يزور السلطنة حالياً، بحضور هشام واصف القائم بالأعمال في السفارة الفلسطينية بالسلطنة، وعدد من أعضاء السفارة الفلسطينية بالسلطنة والمسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية، وممثلين من جمعية الرحمة وجمعية بهجة للأيتام. وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكّد سعادة الدكتور وكيل التنمية الاجتماعية أنّ هذه اللقاءات بين أبناء فلسطين الشقيقة من الأيتام وأبناء الأسرى تثري التعارف وتبادل الخبرات مع أبناء عمان الذين يمثلون مختلف الشرائح في المجتمع، وذلك من خلال الزيارات التي يقومون بها في مختلف المواقع، ولا شك أنّ هذه التجربة التي تتكرر سنويًا باتت تعزز سبل التواصل مع إخواننا وأشقائنا في دولة فلسطين الشقيقة، والتي نأمل في المستقبل أن تكون هناك زيارة لأبناء السلطنة إلى فلسطين متى ما سنحت الظروف بذلك.
وأشار المعولي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التنمية الاجتماعية لمساندة الشعب الفلسطيني وخصوصاً فئة الأطفال، وذلك من أجل التخفيف من حدة الفقد للأطفال الأيتام وأبناء الأسرى، والتأكيد على الروابط العميقة التي تربط السلطنة بأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وتُعمّق الروابط الأخويّة بينهم، كما نقل سعادة الدكتور الوكيل تحيات معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية للوفد متمنياً لهم إقامة طيبة في السلطنة.
ومن جانبها أشارت مرام جلال مزرعاوي –رئيسة الوفد- مديرة دائرة الأيتام بوزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين إلى أنّ هذه الزيارات السنوية لأبناء شهداء فلسطين تساهم في التقليل من الحزن والأسى لدى بعض الأطفال، وترسم في قلوب هؤلاء الأطفال الفرح والبهجة والسرور، وتعتبر هذه الزيارات فرصة لهم للتعرّف على الثقافة والتاريخ العماني العريق، مؤكدةً أنّ هذه الزيارة أصبحت هدفاً يرسمه الأطفال كل سنة من أجل تعزيز العلاقات الأخويّة بين أبناء الشعب الفلسطيني والعماني الطيب، مشيرةً إلى دور السلطنة الكبير في مساندة القضية الفلسطينية، كما أعربت رئيسة الوفد عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة التنمية الاجتماعية لما قدمته من خدمات وبرامج للأطفال الفلسطينيين خلال فترة تواجدهم بالسلطنة.  
 

 

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