الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

ملتقى للتوعية البيئية في مدارس شمال الباطنة

الخميس 25 يوليو 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

ملتقى للتوعية البيئية في مدارس شمال الباطنة

 

صحار – الرؤية
نظمت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة أمس "ملتقى البيئة الثاني لطلبة المدارس بمحافظة شمال الباطنة" بمقر الإدارة بولاية صحار، ضمن احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد.
وتضمن برنامج الملتقى مسابقات التعريف بالبيئات وتشكيلها بالخامات والحيوانات البرية والبحرية، وورشة عمل الدمى من مكونات البيئة، وورشة رسم وتلوين "أنا أحب بيئتي"، وورشة عمل لصنع مكونات بيئية من مخلفات الورق، ومسابقات ومعلومات بيئية، وفقرة بصمتي البيئية في يوم النهضة 2019م، وفقرة مواهب الأطفال.
وتعمل وزارة البيئة والشؤون المناخية على رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين في السلطنة، وجهودها في إشراك جميع شرائح المجتمع والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومن منطلق أهمية غرس الثقافة البيئية لدى النشء، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من التعامل مع البيئة والحفاظ عليها، وكل ما من شأنه تطوير الثقافة البيئية عبر الممارسة والتجربة العلمية، وتطبيق نموذج المدارس الصديقة للبيئة كبداية الخطة التي تسعى الوزارة لتطبيقها على مستوى واسع في جميع محافظات السلطنة، وتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادئ التنمية المستدامة، وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والمناخية بين السلطنة والدول الأخرى وإيجاد مجالات رحبة للتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة، والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوّث والمحافظة على التوازن البيئي، وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شؤون البيئة والمناخ على كافة المستويات وتمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 ديسمبر 2018

ملتقى تبادل الخبرات لمديري مدارس شمال الباطنة

المزيد

11 نوفمبر 2017

محاضرات للتوعية الاستهلاكية في شمال الباطنة

المزيد

27 أبريل 2016

لجنة مسابقة المحافظة على النظافة تقيّم مدارس شمال الباطنة

المزيد

19 سبتمبر 2018

لجنة تصنيف المدارس الخاصة تلتقي بملاك مدارس شمال الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة