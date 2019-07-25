ملتقى للتوعية البيئية في مدارس شمال الباطنة

صحار – الرؤية

نظمت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة شمال الباطنة أمس "ملتقى البيئة الثاني لطلبة المدارس بمحافظة شمال الباطنة" بمقر الإدارة بولاية صحار، ضمن احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد.

وتضمن برنامج الملتقى مسابقات التعريف بالبيئات وتشكيلها بالخامات والحيوانات البرية والبحرية، وورشة عمل الدمى من مكونات البيئة، وورشة رسم وتلوين "أنا أحب بيئتي"، وورشة عمل لصنع مكونات بيئية من مخلفات الورق، ومسابقات ومعلومات بيئية، وفقرة بصمتي البيئية في يوم النهضة 2019م، وفقرة مواهب الأطفال.

وتعمل وزارة البيئة والشؤون المناخية على رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين في السلطنة، وجهودها في إشراك جميع شرائح المجتمع والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومن منطلق أهمية غرس الثقافة البيئية لدى النشء، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من التعامل مع البيئة والحفاظ عليها، وكل ما من شأنه تطوير الثقافة البيئية عبر الممارسة والتجربة العلمية، وتطبيق نموذج المدارس الصديقة للبيئة كبداية الخطة التي تسعى الوزارة لتطبيقها على مستوى واسع في جميع محافظات السلطنة، وتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادئ التنمية المستدامة، وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والمناخية بين السلطنة والدول الأخرى وإيجاد مجالات رحبة للتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة، والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوّث والمحافظة على التوازن البيئي، وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شؤون البيئة والمناخ على كافة المستويات وتمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.