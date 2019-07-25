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مشاركة عمانية في مؤتمر شبكات البحث العلمي بماليزيا

الخميس 25 يوليو 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

مشاركة عمانية في مؤتمر شبكات البحث العلمي بماليزيا


مسقط – الرؤية

يشارك فريق الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN) بمجلس البحث العلمي في مؤتمر تحالف الشبكات المتقدمة لدول آسيا والمحيط الهادي، والذي تستضيف دولة ماليزيا نسخته الثامنة والأربعين، بمشاركة محمد بن سالم الحجري، مدير البنية التحتية وسالم بن سيف العامري، أخصائي التسويق بالشبكة.
ويعد المؤتمر المنظم من قبل وزارة التعليم الماليزية وجامعة بوترا ماليزيا أحد أهم المؤتمرات لدول آسيا والمحيط الهادي، والذي يستقطب عددا كبيرا من المهتمين من جميع أنحاء العالم كشبكات البحث والتعليم، ومتخذي القرارات، والمديرين والمختصين في الشبكات الإلكترونية، والتطبيقات، والبرمجيات من الجامعات والمراكز البحثية، وممثلي الشركات والقطاع الصحي، كما يسلّط المؤتمر الضوء على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه شبكات البحث العلمي والتعليم في مجال تسويق الشبكات البحثية العلمية وفي المجالات التقنية والتكنولوجيا والتطبيقات، وقدّم المؤتمر مواضيع قيّمة من خلال الورشات والجلسات النقاشية والمحادثات الخاصة، والاجتماعات مع المختصين.
وتأتي مشاركة الشبكة في المؤتمر بهدف تعزيز التعاون والاطلاع على المستجدات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال فترة انعقاد المؤتمر، إلى جانب التعريف بآخر المستجدات والإنجازات التي حققتها الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم "أومرين".
وتحرص الشبكة على المشاركة في العديد من الفعاليات الدولية للتعريف عن السلطنة وتعزيز التواصل والتعاون مع الشبكات المماثلة في دول آسيا والمحيط الهادي ومقدمي الخدمات للاستفادة من الخبرات والخدمات المقدمة لتفعيل البحث العلمي والتعليم في السلطنة، واستعرضت الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم نقاط القوة والشراكات الاستراتيجية للشبكة حيث أقامت الشبكة شراكة استراتيجية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، المزوّد الوطني لخدمات الاتصالات، بهدف بناء وتشغيل وصيانة هذه الشبكة البحثية والتعليمية الوطنية، وتعتبر هذه العلاقة نموذجا إيجابيا وناجحا بين القطاع العام والخاص.

 

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