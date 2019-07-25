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معرض توعوي لـ"الدفاع المدني والإسعاف" في صلالة

الخميس 25 يوليو 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

معرض توعوي لـ"الدفاع المدني والإسعاف" في صلالة

 

صلالة – الرؤية
تواصل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تنظيم المعرض التوعوي الذي يأتي تحت شعار (معاً لسلامة الأسرة) وذلك بالمركز التجاري (صلالة جاردنز مول) بولاية صلالة بمحافظة ظفار.
ويفتح المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري أبوابه من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً تماشياً مع شعار هذا العام ومواصلة للخطة التوعوية والتثقيفية للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف للتعرّف على المخاطر المحيطة بنا وبأسرتنا وتوعية أبنائنا بكيفية التصرف الصحيح أثناء التعرض للمخاطر وغرس ثقافة السلامة.
ويضم المعرض نموذجاً للبيت الآمن الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تعريف الزوار بالاشتراطات والمواصفات والأدوات الواجب توافرها في البيت كتركيب أجهزة كشف الدخان والغاز، والتعرّف على أنواع الأسلاك وقواطع الكهرباء المعتمدة التي تتناسب مع نوع وحجم المنزل لتجنب وقوع الحرائق، واستعراض أدوات البحث والإنقاذ بشقيه البري والمائي والمواد الخطرة، كما يوجد في المرض قسم التوعية الذي يُعنى بنشر وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لزوار المعرض لتجنب حرائق المنشآت السكنية وغيرها.

 

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