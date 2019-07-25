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حملة لاستدعاء 97 سيارة "رام بيكاب"

الخميس 25 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع ظفار للسيارات- حملة لاستدعاء 97 سيارة رام بيكاب 1500 (DT) طرازات 2019-2020 اعتماداً على أرقام الشاصي من (1C6SRFFT0KN832521) إلى (1C6SRFLTXKN814466)، ومن (1C6SRFFT0KN509800) إلى (1C6SRFLT9KN661384).

ويأتي الاستدعاء بسبب احتواء نظام وحدة التحكم بأنظمة تثبيت الركاب على برنامج ذي ثغرة أمنية محتملة أثناء تنظيف الذاكرة، رغم إيقاف تشغيل الطاقة، وهو ما قد يُفسد ذاكرة الفلاش، حيث إنه بمُجرد إيقاف محرك السيارة يبدأ هذا النظام بإجراءات عادية مشحوناً بطاقته الاحتياطية، وإذا تمَّ إيقاف تشغيله فإنَّ عملية محو الذاكرة ستتوقف؛ وبالتالي يحدث تلف في البيانات. كما تتسبَّب ذاكرة فلاش التالفة في نظام التحكم بالتثبيت في المقعد إلى ظهور رموز الأعطال الداخلية، وإضاءة مصباح التحذير للوسائد الهوائية، وتعطيل انتفاخ الوسائد الهوائية وآليات شد حزام الأمان، وقد يرفع استخدام الوسائد الهوائية المعطلة وآليات شد أحزمة الأمان المعطلة مستوى خطر إصابة ركاب السيارة في حالة حدوث اصطدام.

وستقوم الشركة بفحص نظام التحكم بالتثبيت في المقعد للتأكد من رموز الأعطال الداخلية المحددة، وفي حالة وجود رموز تشخيص المشكلات المحددة سيتم استبداله، وإذا لم يتم العثور على رموز تشخيص المشكلات المحددة فسيتم إعادة برمجته باستخدام برنامج محدث.

وتؤكِّد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة ، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراءات المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

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