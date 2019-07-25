الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تعريف "شباب الأندية" بمهام "حماية المستهلك" في الداخلية

الخميس 25 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

نزوى
نزوى3

نزوى – الرؤية

شاركت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية في معسكر شباب الأندية الذي نظمته وزارة الشؤون الرياضية، في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع محافظات السلطنةـ بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية بينها، ونشر الثقافة الاستهلاكية بين مختلف فئات المجتمع، وتمثلت مشاركة الإدارة في تنظيم زيارة لمنتسبي معسكر شباب الأندية لإحدى المراكز التجارية بولاية نزوى، حيث تم خلال الزيارة تعريف المشاركين بالمهام التي تقوم بها الهيئة في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية، والخطوات التي يتبعها المفتشون أثناء حملاتهم التفتيشية، كما تعرفوا على خطوات التسوق الآمن التي يجب على المستهلكين اتباعها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 يوليو 2019

معرض توعوي لـ"حماية المستهلك" في معسكر شباب الأندية للفتيات

المزيد

14 أغسطس 2016

"حماية المستهلك" تنظم محاضرات توعوية في "شباب الأندية" بجنوب الشرقية

المزيد

23 أغسطس 2016

"حماية المستهلك" تنظم برامج توعوية في "شباب الأندية" بشمال الباطنة

المزيد

23 أغسطس 2017

"حماية المستهلك" تشارك في "شباب الأندية" و"المخيم الصيفي" بصلالة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة