تعريف "شباب الأندية" بمهام "حماية المستهلك" في الداخلية

نزوى – الرؤية

شاركت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية في معسكر شباب الأندية الذي نظمته وزارة الشؤون الرياضية، في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع محافظات السلطنةـ بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية بينها، ونشر الثقافة الاستهلاكية بين مختلف فئات المجتمع، وتمثلت مشاركة الإدارة في تنظيم زيارة لمنتسبي معسكر شباب الأندية لإحدى المراكز التجارية بولاية نزوى، حيث تم خلال الزيارة تعريف المشاركين بالمهام التي تقوم بها الهيئة في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية، والخطوات التي يتبعها المفتشون أثناء حملاتهم التفتيشية، كما تعرفوا على خطوات التسوق الآمن التي يجب على المستهلكين اتباعها.