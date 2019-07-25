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تدريب 745 طالبا وطالبة على "علم البيانات"

الخميس 25 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

تدريب 745 طالبا وطالبة على "علم البيانات"

الرؤية – عيسى الشامسي

أطلقت شركة الآفاق للاستشارات الإحصائية النسخة الثانية عشرة من فعالية "علم البيانات"، بمساعدة مجموعة من طلبة وخريجي جامعة السلطان قابوس في تنظيم الفعالية. وتشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج الذهنية التي تسلط الضوء على الفئة العمرية التي تتراوح مابين 8 إلى 16 سنة.

وتهدف الفعالية إلى تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى المشاركين في فهم البيانات وكيفية التعامل معها وهو ما يطلق عليه حاليا "علم البيانات" الذي يعتبر وسيطا بين ثلاثة علوم أساسية لصنع منتجات وقرارات للبيانات المتوفرة، إلى جانب إكساب الفئة المستهدفة مهارات علم البيانات خصوصا في مجالي الرياضيات والإحصاء بأسلوب تعليمي مبسط وممتع والخروج عن الروتين المعتاد في التعليم، بالإضافة إلى غرس طرق التعليم الذاتي والتعليم المستمر، وإتاحة الفرصة للمشاركين لاكتشاف مهاراتهم في هذا المجال وصقلها. وتسهم الفعالية في إكساب الطلبة الثقة بالنفس والتفكير البناء وتكوين شخصية اجتماعية، حيث تم رصد تطور مستوى الطلبة من خلال استمارة تقدم للمشاركين قبل وبعد المشاركة فبلغت نسبة تقدم مستوى الطلبة في علم البيانات 87% خلال العام الماضي.

وتم حصر عدد المشاركين في الفعالية فبلغ 745 طالبا وطالبة كما تمت زيارة 4 محافضات في السلطنة (محافضة مسقط، محافضة الداخلية، محافضة الشرقية، محافضة مسندم) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

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