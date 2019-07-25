مؤشر سوق مسقط يربح 1.5 نقطة.. و54% زيادة في قيم التداول

الرؤية – عذراء البكارية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3765 نقطة تقريبا؛ وربح 1.5 نقطة، بنسبة 0.039 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4005 نقاط.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى مليوني ريال بنسبة ارتفاع 54 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.151 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.30 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 593 ألف ريال وبنسبة 31 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 246 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 346 ألف ريال عماني وبنسبة 18 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6129 نقطة منخفضا 5 نقاط وبنسبة 0.08 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4426 نقطة منخفضا 7 نقاط وبنسبة تغير 0.15 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1842 نقطة منخفضا 7 نقاط وبنسبة تغير 40 0. في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 518 نقطة منخفضا 0.61 نقطة وبنسبة 0.12 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 34 شركة، ارتفعت منها 11 شركة وانخفضت 10 شركات، فيما استقرت أسعار 13 شركة، وتم التداول في 17 مليون سهم، بعدد صفقات 671 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 25 في المئة. وتصدر سهم عمان للاستثمارات والتمويل قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.102 ريال وبنسبة صعود 5 في المئة، فيما حل سهم المتحدة للتمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.062 ريال وبنسبة تغير 9 في المئة. واعتلى سهم عمان للاستثمارات والتمويل صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 784,226 ريال وبنسبة 41 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 7,669,301 سهم وبنسبة 44 في المئة.