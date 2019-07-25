اليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

مسقط – الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة اليوم التطبيق الإلزامي بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات وفق المواصفة القياسية العمانية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (GSO 2530/2016).

وقالت أحلام بنت مسعود المرهوبية مديرة دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن بطاقة كفاءة الطاقة العمانية هي الأولى من نوعها خليجيا يتم إصدارها عن طريق نظام الكتروني تحمل رقم تسجيل خاص لكل طراز ورمز الاستجابة السريعة لا يتكرر وأشارت إلى أن عدد بطاقات كفاءة الطاقة التي تم إصدارها للمؤسسات والشركات بلغت (136) بطاقة حتى أمس عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة. وتم إطلاق المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة في 29 مايو، وتم إصدار أول بطاقة بتاريخ 31 مايو الماضي.

وأوضحت المرهوبية أن بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات سوف تساعد المستهلك على معرفة استهلاك المكيف من الطاقة الكهربائية من خلال عدد النجوم ومقارنته مع الأجهزة الأخرى، فكلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيف وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، كما سيجري وضع البطاقة على واجهة المكيفات وتطبق على أنواع مكيفات الهواء الأحادية الطور ذات القطعة الواحدة (نوع النافذة) ومكيفات السبليت ذات القطعتين غير أنبوبية.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية الخليجية العمانية (GSO 2530/2016)، علما بأن الوزارة لن تسمح بدخول أي أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفة من تاريخ بدء تطبيق المواصفة، وسيجري مخالفة المؤسسات والشركات التي لا تطبق المواصفة.