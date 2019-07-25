الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"التجارة والصناعة" تصدر 136 بطاقة

اليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

الخميس 25 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

اليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

 

مسقط – الرؤية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة اليوم التطبيق الإلزامي بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات وفق المواصفة القياسية العمانية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (GSO 2530/2016).
وقالت أحلام بنت مسعود المرهوبية مديرة دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن بطاقة كفاءة الطاقة العمانية هي الأولى من نوعها خليجيا يتم إصدارها عن طريق نظام الكتروني تحمل رقم تسجيل خاص لكل طراز ورمز الاستجابة السريعة لا يتكرر وأشارت إلى أن عدد بطاقات كفاءة الطاقة التي تم إصدارها للمؤسسات والشركات بلغت (136) بطاقة حتى أمس عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة. وتم إطلاق المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة في 29 مايو، وتم إصدار أول بطاقة بتاريخ 31 مايو الماضي.
وأوضحت المرهوبية أن بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات سوف تساعد المستهلك على معرفة استهلاك المكيف من الطاقة الكهربائية من خلال عدد النجوم ومقارنته مع الأجهزة الأخرى، فكلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيف وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، كما سيجري وضع البطاقة على واجهة المكيفات وتطبق على أنواع مكيفات الهواء الأحادية الطور ذات القطعة الواحدة (نوع النافذة) ومكيفات السبليت ذات القطعتين غير أنبوبية.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية الخليجية العمانية (GSO 2530/2016)، علما بأن الوزارة لن تسمح بدخول أي أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفة من تاريخ بدء تطبيق المواصفة، وسيجري مخالفة المؤسسات والشركات التي لا تطبق المواصفة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يوليو 2019

سلسلة اجتماعات للتعريف بآلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

المزيد

14 يوليو 2019

"التجارة والصناعة تنظم حلقة عمل للتعريف بآلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

المزيد

20 يوليو 2019

موردون ومستهلكون: بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات تضمن مزيدا من الجودة والأمان لمصلحة المستهلك

المزيد

01 يونيو 2016

"القوى العاملة": بدء التطبيق الإلزامي لبعض الخدمات الإلكترونية.. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة