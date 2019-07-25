138 مستفيدا من 9 دورات تدريبية في "الأمن الإلكتروني"

مسقط – الرؤية

نفذت أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم خلال النصف الأول من العام الجاري 9 دورات تدريبية، استهدفت (138) متدربا ومتدربة من (40) مؤسسة حكومية. وتهدف الدورات المنفذة إلى تدريب وتأهيل المتدربين في مجال الأمن الإلكتروني وفق المعايير المهنية المعترف بها على مستوى مؤسسات التدريب العالمية ومنظمات الإعتماد لبرامج الأمن الإلكتروني، فضلاً عن رفد المتدربين بالمهارات والخبرات التخصصية للتصدي لأي هجمات أو قرصنة إلكترونية ومواجهة أي تحديات أمنية في مجال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية.

وعملت الأكاديمية خلال فترة التأسيس على تدريب (28) مدربا بواقع (14) مدربا أساسيا في الأكاديمية وذلك من قبل مختصين في مجال الأمن الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار توجهاتها لتمكين الكوادر العمانية لتولي مهام قيادية تدريبية وضمان استدامة البرامج وتطبيقها على مستوى متقدم.

وقال عميد الأكاديمية الدكتور أحمد بن حمّاد الكلباني: نفذت أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم منذ التأسيس 10 دورات تدريبية جرى خلالها تدريب مدربين، وتقدم الأكاديمية برنامجين تدريبيين أحدهما في مجال أساسيات الأمن الإلكتروني والآخر برنامج الأمن الإلكتروني للمديرين. كما تمّ اعتماد (١٤) برنامجا تدريبيا في مجال الأمن الإلكتروني مع الملكية الفكرية والتي تعكس الواقع العملي في تطبيقها للتوافق مع متطلبات بيئات العمل المختلفة والتي سوف يتم تقديمها تدريجيا مع بداية الربع الثالث من هذا العام.

وباشرت أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم مرحلة التشغيل في نوفمبر 2018، كأول أكاديمية معنية بتقديم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في السلطنة في مجال الأمن الإلكتروني المتقدم، والتي تنفذ بالشراكة بين الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال برنامج توازن (المعروف سابقاً ببرنامج الشراكة من أجل التنمية) وبين كلية التقنية العليا وعدد من الشركات العالمية المختصة في هذا المجال. وتقدم الأكاديمية عددا من البرامج التدريبية المهنية المتقدمة تهدف إلى تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن الإلكتروني، إضافة إلى العمل على مجموعة مبادرات مجتمعية فاعلة لتعزيز الوعي بالأمن الإلكتروني وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية الأخرى.