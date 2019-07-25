الخميس, 25 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

طموحات الإستراتيجية اللوجستية.. تتحقق

الخميس 25 يوليو 2019 08:33 ص بتوقيت مسقط

طموحات الإستراتيجية اللوجستية.. تتحقق

 

لا تزال جهود رص مصفوفة النماء في بلادنا تُسَابِق خُطاها من أجل بلوغ المستقبل المشرق للأجيال الحالية والمتعاقبة، بإيجاد محفزات جديدة تدعم فرص السلطنة في تعزيز قدراتها التنافسية.

وما برنامج "الأحكام المسبقة" الذي أطلقته الإدارة العامة للجمارك أمس، سوى لبنة جديدة في صرح منظومة تسهيل حركة التجارة في السلطنة، في إطار التزامها مع منظمة التجارة العالمية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، استكمالاً لجهود تحقيق طموحات الإستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، بفضل ما يتيحه البرنامج الجديد للمستوردين من أن يكونوا على علم بإرشادات جمركية ثابتة حول كيفية التعامل مع بضائعهم أثناء عملية الاستيراد والتصدير.

إنَّ برنامج "الأحكام المسبقة" يُعزز مقومات بلادنا لتصبح مركزا تجاريا عالميا، بما يوفره من مناخ جاذب للاستثمار ممثلاً في تسريع عملية تخليص البضائع في المعابر الحدودية، بالتأكد مسبقاً من أنّ الجمارك والتاجر متفقون على متطلبات استيراد أو تصدير البضائع؛ وهو ما يعزز ثقة المجتمع التجاري ويوفر الكُلفة المالية والمدة الزمنية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مايو 2016

معجزات تتحقق..

المزيد

24 يونيو 2017

أفلام الخيال العلمي تتحقق..مدينة على المريخ تتسع لمليون نسمة

المزيد

07 مايو 2015

طموحات توأد في مهدها

المزيد

04 مايو 2016

المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ"الرؤية": 1.8% نسبة النُّمو الاقتصادي للسلطنة خلال العام الجاري.. ونتائج الإصلاحات تتحقق في 2017

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأولمبية" تبوح اليوم باسم الرئيس

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

"الحرف العالمي" يختتم زيارته لبهلا بوصفها إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي

المحليات - أخبار

"المدينة العقارية" تحتفل بافتتاح منتجع ميلينيوم صلالة بتكلفة استثمارية 25 مليون ريال

الاقتصاد - شركات ومناقصات

جلالة السلطان يهنئ جونسون برئاسة وزراء المملكة المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة