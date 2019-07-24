السلطنة تشارك في مؤتمر الإعلام الأمني بتونس

تونس - العمانية

شاركتْ السلطنة في أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، الذي عُقد أمس بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الإعلامية الأمنية في وزارات الداخلية العربية.

ويُمثل شرطة عُمان السلطانية في المؤتمر الرائد سعيد بن سالم الساعدي، ويُناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني والتجارب المتميزة في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب، وأثر الألعاب الإلكترونية في ارتكاب الجريمة والإرهاب، فضلا عن تصوُّر لهيكل إداري نموذجي موحد لأجهزة الإعلام الأمني بالدول العربية وتوصيف وظيفي للعاملين به.

ويُناقش المؤتمر تأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني للدول العربية ودور الإعلام الأمني في مواجهتها.