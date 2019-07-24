4 جلسات و3 ورش عمل في النسخة الثالثة لمؤتمر صلالة لعلم النفس

صلالة - الرؤية

انطلقتْ بمحافظة ظفار أعمالُ مؤتمر صلالة لعلم النفس، تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، ضِمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والإخصائيين النفسيين والمهتمين بعلم النفس من داخل وخارج السلطنة.

ويُقام المؤتمر على مدى يومين، بتنظيم من مركز ترابط للمؤتمرات، وبشراكة إستراتيجية مع مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج، ومجلس البحث العلمي ومهرجان صلالة السياحي.

ويهدفُ المؤتمر -الذي تتواصل أعماله للعام الثالث على التوالي- إلى إبراز أثر الجهود العلميَّة الحديثة في التربية وعلم النفس، واستشراف معالم التَّحديات التي يمر بها علم النفس، والإفادة من التَّجارب والخبرات في علم النفس، وعرض التَّجارب النَّاجحة في العلوم التربوية والنفسية، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية في مجال علم النفس.

ويتناول المؤتمر في نسخته الثالثة لهذا العام أربعة محاور رئيسية؛ هي: الوقاية من الاضطرابات النفسية، والتوجيه والإرشاد النفسي، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحليل الشخصية.

وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة بخيت العمري مدير المؤتمر؛ قال فيها: عاما بعد عام نكبر ويكبر معنا المؤتمر الذي يأتي كل خريف ليسهم في توفير بيئة محفزة للباحثين في مجال علم النفس، ولا شك أن مثل هذه المؤتمرات تتيح الفرصة للمختصين والمهتمين للالتقاء في قاعة واحدة لتبادل الخبرات والمعارف التي تعود بالنفع على الجميع في حياتهم العلمية والعملية وحتى الشخصية. وأضاف العمري: نسعى جاهدين في كل عام لأن يستمر هذا المؤتمر العلمي السنوي، ونأمل من الجميع أن يكون خيرَ من يسانده ليستمر جيلا وراء جيل، كما أننا دائما ما نسعى لتطويره من خلال المقترحات التي تصلنا من قبلكم فهذا المؤتمر منكم وإليكم؛ فحرص الجميع على نجاحه من نجاح الجميع عليه نرحب بأي مقترحات تخدم النسخة الرابعة للعام القادم 2020م من هذا المؤتمر الذي أصبح جزءا من حياتنا ونضعه في كل عام في مقدمة الخطة السنوية.

وقدم الدكتور سعيد الظفري كلمة لمجلس البحث العلمي؛ أكد فيها على أهمية المؤتمر وأهدافه، مشيرا إلى أن هناك مشاركات من أكثر من 10 دول خليجية وعربية تضم خبراء ومختصين وإخصائيين ومهتمين بعلم النفس من السلطنة وخارجها.

وألقى كلمة الأمم المتحدة سعادة سمير الدراريع؛ عبَّر فيها عن سعادته بالحضور مرة أخرى إلى صلالة، وفخره بالشراكة ما بين مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج مع مركز ترابط وباقي العاملين النشطين على الأرض، ونرحب بهذا التعاون الرائع لإنجاز النسخة الثالثة من مؤتمر صلالة لعلم النفس.

وأوضح الدرابيع: نصت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على ضرورة تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار ومنبع ذلك إيماننا بأن الصحة النفسية والمعافاة من الأمور الأساسية لتوطيد قدرتنا الجماعية والفردية على التفكير والتأثر والتفاعل مع بعضنا البعض كبشر، وكسب لقمة العيش والتمتع بالحياة. وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار تعزيز الصحة النفسية وحمايتها واستعادتها شاغلاً حيويا للأفراد والجماعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وأكد أنَّ الأمم المتحدة تؤمن بأن ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة. وأشار إلى أنَّ مركز الأمم المتحدة لبلدان الخليج تعاون في الآونة الأخيرة مع كثير من الشركاء في مجالات الترويج لأهمية أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها كافة دول العالم في العام 2015، خاصة الهدف الثالث الذي يرمي لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار ومن ضمن القضايا الكثيرة التي يتضمنها ذلك الصحة النفسية فهي جزء أساسي لا يتجزّأ من الصحة، وقد عملنا مع شركاء كثر في التوعية بمخاطر الوصمة المرتبطة بالامراض النفسية؛ لأنَّ الوصمة تعبير عن جهل عميق وعدم فهم لحقيقة الأمراض النفسية وتبعاتها، كونها عائقًا ليس فقط من شأنه تعظيم الخطر الناجم عن إهمال هذه الحالات، بل وتداعياتها على الفرد والعائلة والمجتمع.

ووقع مركز ترابط اتفاقية تعاون مع شركة تمكين؛ وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية لتوسعة الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية فوقع الاتفاقية فيصل بن حفيظ الشنفري رئيس مركز ترابط ومن شركة تمكين زهرة بنت أحمد الجامعي الرئيس التنفيذي لشركة تمكين.

واطلع راعي الحفل على ركن الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر، وسيشهد المؤتمر 4 جلسات رئيسية خلال يومين متتاليين.

من جانبه، قال فيصل بن حفيظ الشنفري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: يشهد اليوم الأول تقديم 4 جلسات علمية وفي اليوم الثاني ورشتين علميتين؛ الأولى يقدمها الدكتور أيوب الأيوب من دولة الكويت بعنوان "جولة في نظريات ونماذج الشخصيات السوية"، والورشة الثانية بعنوان "كيفية التعامل مع الصراعات والصدمات النفسية"، يُقدمها الدكتور أحمد عبداللطيف بيت عامر رئيس وحدة الطب النفسي بمستشفى الجامعة، إضافة إلى ورشة علمية ثالثة ستقدم للنساء كيوم إضافي ثالث للحديث عن فن صناعة الشخصية، وتقدمها الدكتورة نسرين الزهراني من السعودية، وبدعم إعلامي ورعاية من جريدة "الرؤية"، ومؤسسة مرسال صلالة، وشركة الشاشة السينمائية، وشركة العدسة السينمائية، والقناة الظفارية، وشبكة أخبار ظفار، وفعاليات ظفار، وقناة فلتر الخليج.