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مشاركات ثرية في احتفالية يوم النهضة المباركة بجامعة السلطان قابوس

الأربعاء 24 يوليو 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

احتفلت جامعة السلطان قابوس بيوم النهضة المباركة الذي يوافق الـ 23 من يوليو من كل عام، بحضور عدد من الأكاديميين والموظفين من مختلف كليات ووحدات الجامعة وأبنائهم.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الوطنية المتنوعة تمثلت في: السلام السلطاني وعدد من العروض الموسيقية التي عزفتها الفرقة الموسيقية الكشفية، بالإضافة إلى فقرات موسيقية قدمتها جمعية هواة العود.

وألقت كلٌ من الشاعرة عتاب الصلتية والطفلة خديجة الهطالية قصائد شعرية وطنية.
وكان الشيخ سليمان بن حمود الكندي ضيف الحفل، الذي شارك الجمهور مشهد يوم النهضة والاحتفال بالمقدم السامي إلى مسقط، حيث حكى تفاصيل ذلك الوقت في مدينة مسقط وكيف كانت قبل حضور صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم واستلامه مقاليد الحكم.

وشاركت جمعية المرأة العمانية بالسيب في احتفال الجامعة، وتمثلت مشاركتها في عرض ثلاث لوحات فنية من عمل طالبات من كلية الهندسة وهن شيخة الكلبانية، وماريا الربخية، وشيماء الرميضية، وشيماء الحراصية، وشيخة الوحشية، حيث جسدت اللوحة الأولى أهم المحطات المضيئة في مسيرة النهضة المُباركة، فيما كانت اللوحة الثانية عبارة عن خريطة العالم والتي اشتملت على أسماء أهم الرحالة والمكتشفين والفنانين والمصورين الذين تناولوا أمجاد عمان التاريخية  في مختلف العصور، وأما اللوحة الثالثة فقد تناولت الكتب والمراجع التي تحدثت عن التاريخ العُماني وأهم ملامح مسيرة النهضة المُباركة في الوقت الحاضر. 

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