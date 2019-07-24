"شؤون البلاط السلطاني" بصلالة ينظم احتفالا بذكرى يوم النهضة المباركة

صلالة – الرؤية

نظم شؤون البلاط السلطاني بصلالة احتفالية ابتهاجًا بيوم النهضة المباركة، وذلك بحضور معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وعدد من رؤساء الوحدات بشؤون البلاط السلطاني والموظفين وعائلاتهم.

وجاءت الاحتفالية عرفانًا وولاءً لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من مُنجزات لامست كل جوانب الحياة، وشملت مختلف القطاعات والمجالات التنموية والبشرية لتُؤكد المكانة العالية التي تجسدها مناسبة الثالث والعشرين من يوليو المجيد في نفوس العمانيين، وما ارتبطت به من نقلة نوعية لعُمان وأهلها بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ.

وهدف الاحتفال إلى ربط الأجيال الحالية بهذه المناسبة وتعزيز انتمائهم وولائهم لهذا الوطن العزيز، وذلك من خلال استقطاب أسر الموظفين للمشاركة في فعاليات هذا الحفل البهيج، الذي حرص القائمون عليه على تنوع الفقرات والبرامج المُقدمة فيه لتناسب جميع الفئات بما فيها الأطفال الذي يعدون مستقبل الوطن.

وشارك في الاحتفالية عدد من وحدات شؤون البلاط السلطاني ومجموعة من الموظفين من خلال مواهبهم المختلفة. كما شارك في الاحتفالية عدد من الجهات، من بينها ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالمديرية العامة للخدمات الطبية، وكذلك الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والهيئة العامة لحماية المستهلك.

وأقامت لجنة السلامة المرورية بشؤون البلاط السلطاني مدينة مرورية مُصغرة للأطفال تعرفوا من خلالها على عدد من قواعد المرور ومواصفات الطريق.

وأقيم على هامش الاحتفال ملتقى شعري استقطب كل من الشعراء كامل البطحري، وخالد سمحان، وسعيد بن شميعة، وسعيد الشحري، وحسين المعشني، وطارش قطن، وقدم المشاركون قصائد في حب الوطن والولاء للسلطان.