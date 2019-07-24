أمسية وطنية ابتهاجا بـ"23 يوليو المجيد" في المركز الترفيهي بمنح

منح - العمانية

أقيمت في المركز الترفيهي التابع لشؤون البلاط السلطاني بولاية منح بمُحافظة الداخلية أمسية وطنية احتفاء بيوم النهضة المُباركة، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية.

وتضمنت الأمسية مشاركة مجموعة من شعراء السلطنة قدموا قصائد متنوعة في حب الوطن وقائده المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- حيث قدم الشاعر سعيد الحجري قصيدتين بعنوان سيف عُمان المسلول وقابوس، كما قدَّم الشاعر هلال السليماني قصيدة فخر الزمان ومطلع الفجر.

وقدم الشاعر علي الغنبوصي قصيدة عمان العظيمة وسلطنة الأوطان، وشارك الشاعر أحمد الحجي بقصيدتي شموخ وطن وفي عشق عمان، وصدح الشاعر حمزة البوسعيدي بقصيدة وشوشة النخل العماني ومروى وقدم الشاعر فيصل الفارسي قصيدتي قابوس وغربة. كما تضمنت الأمسية مشاركة فرق منح للفنون الشعبية بتقديم فني الرزحة والعازي.