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سعر نفط عمان يتجاوز 64 دولارا

الأربعاء 24 يوليو 2019 01:30 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يتجاوز 64 دولارا

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الأربعاء 64.20 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 1.30 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 62.90 دولار أمريكي.

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