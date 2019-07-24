بكاء الماضيـــن

زينب حسن الدليمي | العــراق
لأبكيـــــَنَّ على الأطـــــــــلالِ والرَحِـــــــــــم
ليــــــتَ البـــــكاءَ على الماضــــينَ لـــم يـدم
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قلبـــــي على بلــــدي عهـــــدُ الهــــوى كثب
منــــابتُ الأرضِ كــــم ترنـــــو إلى الديــــم
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فالبعـــــدُ أثقــــــلَ أعبــــــــائي وأرَّقنـــــــي
والقلـــــبُ غــــادرَ أضــــلاعي من الألــــم
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عيــــــدٌ أطـــــلَّ غــــريبـــا بعــــد فرقتـــنا
كنــــا به سعــــــداءَ القلــــــبِ في القِــــــدَم
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ذكْــــرٌ يطـــــلّ علــــى الأرواحِ يُضـرُمها
قلــــبٌ عليـــــلٌ ودمـــــعٌ غيـــــرُ مكتــــتم
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إني علــــى وجــــعِ الآهـــاتِ أرسُـــمُنـــي
شمســــا سنــــاهــا من الأمــــالِ في الظلم
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فضحـــكةُ الأمـــسِ غـــابتْ مـن مـباهجـِنا
ولعبــــةُ الطفــــلِ للأصواتِ في صمـــم
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مـــا عـــدتُ أدري لأيٍّ ذاكــــ مـــربــعُنا
في غــيبـــةِ الحـــبِ والأخــلاقِ والشيَّـم
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بغـــدادُ تنـــدبُ أوجـــاعا بــها عظـــمت
عـظيــمُ جـــرحٍ مـن الأعـرابِ والعـجـم
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متـى استجـارَ بها المستصـرخـون لقـوا
وجــها يفيـــض بشــكواه مــــن الســـقم
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مــدارةُ الأهــــل من عـــزٍّ إلى وهـــن
دارت رحى الزمن الماضي الى العدم
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بعضي يغـــادرُ بعـــضي غيــر معلنـة
ورحــتُ أبحـــثُ صمـتا موطأ القـــدم