بكاء الماضيـــن



زينب حسن الدليمي | العــراق

لأبكيـــــَنَّ على الأطـــــــــلالِ والرَحِـــــــــــم

ليــــــتَ البـــــكاءَ على الماضــــينَ لـــم يـدم

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قلبـــــي على بلــــدي عهـــــدُ الهــــوى كثب

منــــابتُ الأرضِ كــــم ترنـــــو إلى الديــــم

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فالبعـــــدُ أثقــــــلَ أعبــــــــائي وأرَّقنـــــــي

والقلـــــبُ غــــادرَ أضــــلاعي من الألــــم

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عيــــــدٌ أطـــــلَّ غــــريبـــا بعــــد فرقتـــنا

كنــــا به سعــــــداءَ القلــــــبِ في القِــــــدَم

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ذكْــــرٌ يطـــــلّ علــــى الأرواحِ يُضـرُمها

قلــــبٌ عليـــــلٌ ودمـــــعٌ غيـــــرُ مكتــــتم

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إني علــــى وجــــعِ الآهـــاتِ أرسُـــمُنـــي

شمســــا سنــــاهــا من الأمــــالِ في الظلم

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فضحـــكةُ الأمـــسِ غـــابتْ مـن مـباهجـِنا

ولعبــــةُ الطفــــلِ للأصواتِ في صمـــم

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مـــا عـــدتُ أدري لأيٍّ ذاكــــ مـــربــعُنا

في غــيبـــةِ الحـــبِ والأخــلاقِ والشيَّـم

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بغـــدادُ تنـــدبُ أوجـــاعا بــها عظـــمت

عـظيــمُ جـــرحٍ مـن الأعـرابِ والعـجـم

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متـى استجـارَ بها المستصـرخـون لقـوا

وجــها يفيـــض بشــكواه مــــن الســـقم

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مــدارةُ الأهــــل من عـــزٍّ إلى وهـــن

دارت رحى الزمن الماضي الى العدم

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بعضي يغـــادرُ بعـــضي غيــر معلنـة

ورحــتُ أبحـــثُ صمـتا موطأ القـــدم