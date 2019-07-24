مكتبة الأطفال العامة تحتفل باختتام برنامج "معرفة"

الرؤية – عيسى القصابي

احتفلت مكتبة الأطفال العامة صباح أمس وبالتزامن مع يوم النهضة المباركة، باختتام برنامج معرفة والذي بدأ في نوفمبر الماضي، وذلك بحضور راشد بن حمد الكيومي المُشرف العام على مكتبة الأطفال العامة وعدد من المسؤولين بشركة بي بي عُمان وأولياء الأمور، وهدف البرنامج إلى صقل مهارات الأطفال ورفدهم بخبرات ومعارف متنوعة عبر تقديم ورش عمل وأنشطة تتناول جوانب مختلفة وأنشطة حياتية يومية.

وقالت بثينة بنت أحمد بن عبد الرسول مكي مسؤولة الورش وبرامج الأطفال بالمكتبة إن عدد المستفيدين من هذه الأنشطة خلال الـ 8 أشهر الماضية بلغ 1,467 مستفيداً من خلال 49 ورشة وبرنامجاً، موضحة أن مكتبة الأطفال العامة هي مؤسسة غير ربحية قائمة على الدعم من أصحاب الأيادي البيضاء من مؤسسات وأفراد، افتتحت في الثالث عشر من نوفمر عام 2017. تستهدف الأطفال من عمر 3-17 سنة؛ لتوفر لهم مختلف مصادر المعلومات والبرامج التي تشجعهم على المطالعة وتغرس عادة القراءة لديهم. فضلاً عن غرس القيم والمثل السامية التي يتحلى بها المُجتمع العماني. كما وتسعى المكتبة إلى أن تكون بيئة ثقافية حاضنة للفكرِ، وخير رافد توعوي وتثقيفي لأطفال الغد.