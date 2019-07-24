"العمانية للفنون التشكيلية" تفتح باب المشاركة في المعرض السنوي للفنون الرقمية

مسقط – الرؤية

فتحت الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم باب تسليم الأعمال الفنية وتسجيل الاستمارة الإلكترونية والمادة الفنية حتى الأول من أغسطس المقبل، وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإقامة المعرض السنوي للفنون الرقمية في سبتمبر القادم، ويُعتبر المعرض من أبرز المعارض التشكيلية التي تحرص إدارة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية على إقامتها ضمن نشاطها السنوي، ويحظى المعرض باهتمام مُتزايد من المشاركين والمهتمين بمجال الفنون الرقمية للاطلاع على التجارب الفنية لمُختلف المُشاركين بالمعرض، ويشتمل المعرض السنوي للفنون الرقمية المقبل على محورين هما مجال الصورة الثابتة ويتضمن كل مجالات الصورة الرقمية الثابتة، كتصاميم الملصقات الإعلانية والتصوير الرقمي والطباعة والخط والكاريكاتير وغيرها، التي تعالج بطرق برمجية رقمية كصورة ثابتة، والمحور الثاني في مجال الصورة الرقمية المتحركة، كتصاميم الإعلانات وفن الفيديو وغيرها من التصاميم التي تعالج بطرق رقمية كصورة متحركة،

وخصصت ثلاث جوائز لكل مجال، إضافة إلى جائزة شرفية للفنانين المقيمين، وجارٍ العمل لاختيار لجنة تحكيم متخصصة لتحكيم الأعمال الفنية الفائزة.

يذكر أنّ هناك عدداً من الشروط التي يجب أن تستوفيها الأعمال المقدمة للمعرض منها أن تكون غير منقولة أو منسوخة ومن إنتاج المشارك نفسه، وأن تكون حديثة الإنتاج بين عامي 2018م و 2019م ولم يسبق المشاركة أو الفوز بها في معارض أو مسابقات مماثلة سواء داخل أو خارج السلطنة.

كما أن باب المشاركة في هذه الفعالية مفتوح للفنانين التشكيليين العُمانيين والمقيمين في السلطنة من غير العُمانيين لخلق جو تنافسي يضع الحراك التشكيلي على النهج العالمي، ولتنشيط الساحة الفنية في السلطنة بطرح تجارب فريدة تتصف بالحداثة والتنوع.