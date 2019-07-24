الأربعاء, 24 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"العمانية للفنون التشكيلية" تفتح باب المشاركة في المعرض السنوي للفنون الرقمية

الأربعاء 24 يوليو 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

Maahekaan-01 - majida albalushi
1

مسقط – الرؤية

فتحت الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم باب تسليم الأعمال الفنية وتسجيل الاستمارة الإلكترونية والمادة الفنية حتى الأول من أغسطس المقبل، وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإقامة المعرض السنوي للفنون الرقمية في سبتمبر القادم، ويُعتبر المعرض من أبرز المعارض التشكيلية التي تحرص إدارة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية على إقامتها ضمن نشاطها السنوي، ويحظى المعرض باهتمام مُتزايد من المشاركين والمهتمين بمجال الفنون الرقمية للاطلاع على التجارب الفنية لمُختلف المُشاركين بالمعرض، ويشتمل المعرض السنوي للفنون الرقمية المقبل على محورين هما مجال الصورة الثابتة ويتضمن كل مجالات الصورة الرقمية الثابتة، كتصاميم الملصقات الإعلانية والتصوير الرقمي والطباعة والخط والكاريكاتير وغيرها، التي تعالج بطرق برمجية رقمية كصورة ثابتة، والمحور الثاني في مجال الصورة الرقمية المتحركة، كتصاميم الإعلانات وفن الفيديو وغيرها من التصاميم التي تعالج بطرق رقمية كصورة متحركة،
وخصصت ثلاث جوائز لكل مجال، إضافة إلى جائزة شرفية للفنانين المقيمين، وجارٍ العمل لاختيار لجنة تحكيم متخصصة لتحكيم الأعمال الفنية الفائزة.
يذكر أنّ هناك عدداً من الشروط التي يجب أن تستوفيها الأعمال المقدمة للمعرض منها أن تكون غير منقولة أو منسوخة ومن إنتاج المشارك نفسه، وأن تكون حديثة الإنتاج بين عامي 2018م و 2019م ولم يسبق المشاركة أو الفوز بها في معارض أو مسابقات مماثلة سواء داخل أو خارج السلطنة.  
كما أن باب المشاركة في هذه الفعالية مفتوح للفنانين التشكيليين العُمانيين والمقيمين في السلطنة من غير العُمانيين لخلق جو تنافسي يضع الحراك التشكيلي على النهج العالمي، ولتنشيط الساحة الفنية في السلطنة بطرح تجارب فريدة تتصف بالحداثة والتنوع.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 نوفمبر 2018

"الفنون التشكيلية" تفتتح المعرض السنوي للفنون الرقمية.. اليوم

المزيد

25 سبتمبر 2016

"العمانية للفنون التشكيلية" تفتتح اليوم المعرض السنوي للخط العربي والتشكيلات الحروفية

المزيد

24 أكتوبر 2016

إعلان أسماء الفائزين في المعرض السنوي الـ20 للفنون التشكيلية

المزيد

23 أكتوبر 2016

90 عملاً لـ 48 فناناً وفنانة في المعرض السنوي للشباب للفنون التشكيلية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. 2000 كيلومتر ترسم جغرافية الأمل في مستقبل اقتصادي تنافسي أكثر ازدهارا وأسرع نموا

الاقتصاد - محلي

المرهون: "23 يوليو" مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز

المحليات - أخبار

الجابري: "الدقم" تجذب أكثر من 14.2 مليار دولار استثمارات للقطاع الخاص

الاقتصاد - محلي

تدشين أول مصنع صيني بالدقم أغسطس المقبل

الاقتصاد - محلي

"الحوض الجاف" بميناء الدقم.. أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة

الاقتصاد - محلي

على درب "باني عمان": 49 عاما من الوفاء بـ"وعد النهضة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة