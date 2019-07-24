حملة للتبرع بالدم في احتفال "كليوباترا" بيوم النهضة

الرؤية - مريم البادية

رَعَى المكرم الشيخ أحمد بن خلفان الغفيلي عضو مجلس الدولة، أمس، احتفالية بمناسبة يوم النهضة المباركة، نظمتها شركة كليوباترا للتجارة والمقاولات، بالتعاون مع وزارة الصحة، دائرة خدمات بنوك الدم بالسلطنة في ولاية العامرات.

وهدفتْ الاحتفالية إلى تشجيع التبرع بالدم ضمن حملة وطنية وإنسانية؛ وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والفرق التطوعية في المحافظة. وعبر المكرم راعي المناسبة، عن سعادته بتزامن الفعالية الإنسانية مع احتفالات السلطنة بذكرى يوم النهضة المباركة تحت لواء القائد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

وشارك عدد من الفرق التطوعية في الاحتفالية؛ من بينها: فريق عمان للمتبرعين بالدم، وفريق بصمة أمل، وفريق سنبادر لاجلكم لخدمة مرضى السرطان، وكذلك النادي العماني لمحبي البغبغاوات، إضافة لمجموعة الإيثار التطوعية وهي مجموعة غير ربحية تُسهم في تنمية مستوى معيشة الآخرين.

وقالت فاطمة باحجاج الملقبة "بأم المتطوعين": إنَّ هذا اليوم عزيز على قلوبنا، وأنقل شكري وامتناني لكل القائمين على الفعالية القيمة التي تحمل كل حب والتفاني والإخلاص لهذا الوطن الغالي، تحت ظل الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.