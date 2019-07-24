"ميثاق" يطرح "حفاوة" للأعمال المصرفية الحصرية بخدمات ومزايا جذابة

مسقط - الرؤية

يَطْرح ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط خدمات حساب حفاوة الحصرية، في إطار التزام ميثاق بتوفير تجربة مصرفية مميزة، تهدف لتعزيز الخدمات والتسهيلات المصرفية، وتقديم المنتجات بطريقة مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وصُمِّم "حفاوة" للصيرفة الحصرية خصيصَا لفئة معينة من الزبائن؛ بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية الاستثنائية لهذه الفئة، ويُمكن الاستفادة من كافة المزايا والعروض المقدمة خلال موسم السفر في هذا الوقت من السنة.

ويقدِّم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة من المزايا والخدمات الحصرية لزبائن حفاوة للصيرفة الحصرية؛ من بينها: تقديم بطاقة خصم مباشر مصممة خصيصَا مع حد سحب محسّن من أجهزة الصراف الآلي بقيمة 800 ريال عماني.

ويسهل الدفع من خلال بطاقات الخصم المباشر والائتمان لحساب حفاوة للمعاملات الصغيرة التي لا تتجاوز 20 ريالا عمانيا للمرة الواحدة من خلال استخدام خاصية "مررها وبس"، كما يتمتع زبائن حفاوة للأعمال المصرفية الحصرية بعروض وخصومات حصرية على منافذ التجزئة والمطاعم ومراكز التجميل والنوادي الرياضية من خلال تطبيق مكافآت ميثاق.

ويحظى حاملو بطاقات الخصم ماستر كارد تيتانيوم بدخول مجاني غير محدود لأكثر من 10 صالات مطار في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والكويت ومصر، كما يحظى زبائن حفاوة بالدخول إلى صالة درجة الامتياز في مطار مسقط الدولي باستخدام بطاقة الخصم المباشر للخدمات المصرفية الحصرية، ويحظى زبائن حفاوة بـ50% خصما على الرسوم السنوية على بطاقة ميثاق ماستر كارد تيتانيوم الائتمانية وقبول بطاقة حفاوة الحصرية للخصم المباشر في جميع أرجاء العالم، كما أن لديهم خيارَ الاستثمار في صندوق الصكوك العالمية من خلال ميثاق، وسيحظى زبائن حفاوة للصيرفة الحصرية بالتمتع والاستفادة من مجموعة من الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث يوفر حساب التوفير من حفاوة للمستثمر معدلات ربح تنافسية.

وبذلك، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف لتقديم تسهيلات وخدمات مبتكرة؛ حيث أسهمت هذه الإستراتيجية خلال الفترة الماضية في تغيير مفهوم تقديم الخدمات والتسهيلات في مجال الأعمال المصرفية المميزة والحصرية وابتكار أسلوب مميز في هذا المجال.

ويمكن لزبائن حفاوة للصيرفة الحصرية الاستمتاع بمجموعة من العروض والخصومات مع بطاقات ميثاق سواء كان للسفر أو المطاعم أو التسوق؛ حيث أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية عن تقديم مجموعة من العروض والتخفيضات عبر تطبيق ميثاق إنترتينر لجميع زبائن "حفاوة"؛ بحيث يستطيع كافة زبائن ميثاق من حاملي بطاقات "حفاوة" للخصم المباشر والبطاقات الائتمانية من تنزيل هذا التطبيق على الهواتف الذكية والتمتع بالخصومات، والذي تتوفر فيه المعلومات المتعلقة بقسائم الخصومات في استمارات إلكترونية يتم استبدالها إلكترونيًّا في مواقع المحلات التجارية المشاركة في العروض، والتي تغطي مئات العلامات التجارية العالمية في العديد من دول العالم يوفر أكثر من 1600 عرض "اشتر 1 واحصل على 1 مجاناً".