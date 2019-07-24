حلقة عمل حول مستقبل صناعة السقالات.. الإثنين

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة، الإثنين المقبل، حلقة عمل حول "مستقبل صناعة السقالات"، بالتعاون مع شركة المثلث الهندسي، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، في مقرِّ معهد عُمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: تهدفُ الحلقة إلى زيادة الوعي في صناعة السقالات، وتأكيد أهمية تطويرها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تَضْمن أمان الاستخدام وجودة المنتج، وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذه الصناعة الوطنية.

وتعدُّ صناعة السقالات من ضمن مخرجات "تنفيذ" بمختبر الصناعات التحويلية؛ حيث تمَّ دراسة هذه الصناعة ومعرفة كمية ومدى تأثيرها بالشكل المباشر وغير مباشر على زيادة القيمة المحلية المضافة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وأضاف أنَّ حلقة العمل ستناقش عددا من المحاور؛ منها الخطة الإستراتيجية لشركة المثلث الهندسي بعنوان "المثلث الهندسي من عُمان وإلى عُمان والعالم"، وصناعة السقالات يقدمها ربيع شحادة من شركة بريطانيا العظمى للسقالات، ومُساهمة وزارة التجارة والصناعة نحو استدامة الصناعات وتطويرها يقدمها المهندس سامي الساحب، إضافة للشراكة بين القطاعات ومساهمة شركة تنمية نفط عمان في التنوع الاقتصادي، ومناقشة رفع نسبة صناعة السقالات والصعوبات التي تواجهها هذه الصناعة، وكيفية رفع مستوي كفاءة الصناعة وتطورها لتسهم في التنوع الاقتصادي، وزيادة المنتج العماني في جميع المشاريع الحكومية وتحفيز القطاعات الأخرى لمساندة المنتجات العمانية.

ومن المؤمَّل أنَّ تخرج حلقة العمل بعدد من التوصيات وصياغتها للعمل بها لدعم هذه الصناعة، مع خطط واضحة لمساندة هذه الصناعة بالشراكة مع مختلف الجهات.