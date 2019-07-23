الثلاثاء, 23 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

حرص سام تطبيق العدالة وإنفاذ القانون

الخليلي: يوم النهضة مناسبة لتجديد العهد ومواصلة مسيرة العطاء

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:39 م بتوقيت مسقط

الخليلي: يوم النهضة مناسبة لتجديد العهد ومواصلة مسيرة العطاء

 

مسقط - الرؤية

رفع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أيده الله- بمناسبة ذكرى ميلاد فجر النهضة المباركة، مؤكدًا أنَّ ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد مناسبة لتعزيز عزيمة البناء لمواصلة المسيرة المباركة؛ خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة، وحرصه على تطبيق أسس العدالة وحكم القانون، كفالةً لحقوق الإنسان، وحفظا لكرامته وعيشه الكريم.

ووقال معاليه: إننا إذ نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق لبلادنا من مكتسبات على الصعيدين الوطني والخارجي، فإن حلول هذه المناسبة العظيمة يستدعينا لأن نقف وقفة شكر لله عز وجل على ما تحقق، مقدرين غاية التقدير البذل العظيم الذي بذله حضرة صاحب الجلالة طيلة نصف قرن من الزمان، لتصبح بلادنا على ما هي عليه اليوم من أمن ونماء وتقدم ورخاء في ظل مسيرة النهضة المباركة التي أعادت لعمان دورها البناء في المسيرة الإنسانية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 نوفمبر 2017

الرئيس التنفيذي لـ"سوق المال": 18 نوفمبر محطة لتجديد العهد والولاء لقائد النهضة المباركة .. ودفعة نحو مزيد من العطاء والإنجازات

المزيد

08 نوفمبر 2015

مختصون: التوجيهات السامية تبرز حرص جلالة السلطان على توفير سبل العيش الكريم للمواطن ومواصلة مسيرة النهضة المباركة

المزيد

24 نوفمبر 2018

الشيخ محمد الشحي: العيد الوطني المجيد مناسبة غالية لتجديد الولاء والعرفان لجلالة السلطان

المزيد

17 نوفمبر 2016

السنيدي: 18 نوفمبر مناسبة عظيمة للاحتفاء بمنجزات العهد الزاهر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

على درب "باني عمان": 49 عاما من الوفاء بـ"وعد النهضة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رصد زلزال في الخليج العربي بالقرب من خصب

المحليات - أخبار

قوات السلطان المسلحة.. قوة ضاربة وكفاءة قتالية عالية للزود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إشادة بجودة محتوى "100 مبتكر عماني" ضمن فعاليات "الرؤية لمبادرات الشباب 2019"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

برامج ومشاريع تربوية تلبي تطلعات المجتمع وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

المحليات - تعليم

وزارة المالية ترد على تقرير وكالة "بلومبيرج"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

متى ترفع الحكومة يدها عن قوائم المترشحين؟!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة