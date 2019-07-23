الخليلي: يوم النهضة مناسبة لتجديد العهد ومواصلة مسيرة العطاء

مسقط - الرؤية

رفع معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أيده الله- بمناسبة ذكرى ميلاد فجر النهضة المباركة، مؤكدًا أنَّ ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد مناسبة لتعزيز عزيمة البناء لمواصلة المسيرة المباركة؛ خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة، وحرصه على تطبيق أسس العدالة وحكم القانون، كفالةً لحقوق الإنسان، وحفظا لكرامته وعيشه الكريم.

ووقال معاليه: إننا إذ نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق لبلادنا من مكتسبات على الصعيدين الوطني والخارجي، فإن حلول هذه المناسبة العظيمة يستدعينا لأن نقف وقفة شكر لله عز وجل على ما تحقق، مقدرين غاية التقدير البذل العظيم الذي بذله حضرة صاحب الجلالة طيلة نصف قرن من الزمان، لتصبح بلادنا على ما هي عليه اليوم من أمن ونماء وتقدم ورخاء في ظل مسيرة النهضة المباركة التي أعادت لعمان دورها البناء في المسيرة الإنسانية.