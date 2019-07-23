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تحسن في درجات الحرارة .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:34 م بتوقيت مسقط

تحسن في درجات الحرارة .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 35/ 30 وفي مدينة صلالة 28/ 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 43 درجة في عبري وأدناها 17 درجة في جبل شمس.

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