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توقعات بأمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

الأحد 21 يوليو 2019 12:49 م بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط -العمانية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار تكون رعدية أحيانًا على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أوالضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية.

وأشارت إلى هبوب الرياح على الأجزاء الساحلية من بحر عُمان رياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارًا تتحول متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة 39 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية أما في مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

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