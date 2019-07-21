حديث الروح



صفاء البحيري | مصر

1

إذا كنت تحب نفسك وترى أن تقديسها واجب على غيرك

فأنت تتعلم من كل شيء إلا مرضك وضعفك.

2

من أسرف في هواه دون تكليف

بطل سحره

حتى وإن سار قلبه قواعد

تذهب بحلو نظمها العقول.

3

الإعجاب وحده لا يكفي

كم من معانٍ شهقت لها روحي

لا نلت منها ولا من بعضنا نالت

كأننا نقاط فارغة

رهن ما تيسر.

4

منذ قليل أو منذ عام

أو منذ زمن لا أحصيه

فقدت شغف الإنصات

حتى هذا الذي سَوَّلَتْ لي نفسي

أنه يستطيع

بالاستغناء المبكر

أفسد علينا بيعة حُسن الظن.

5

كل الدمى التي خبئت فيها وجهك

أشاعوا عنها

أنها تظهر ليلاً في أطواق النساء

6

روحك التي طافت بقريتي

أقامت جدار اليتيم

وأصلحت سفينة المساكين

أسكنتني بين بين ..

لا أنا سليمة

ولا علتي منها شفاء ...

7

حليب الأحد يلي العبادة الأولى

لكنه لا يسمن

مَنْ في زمن بقائه عنه يٌسأل

8

علاقتنا بالقدر ليست على ما يرام

لكن لنا مع شبه القدر مواعيد

كلها ذات طبيعة خاصة وفضاء ينتقي.