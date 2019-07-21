حديث الروح

صفاء البحيري | مصر
1
إذا كنت تحب نفسك وترى أن تقديسها واجب على غيرك
فأنت تتعلم من كل شيء إلا مرضك وضعفك.
2
من أسرف في هواه دون تكليف
بطل سحره
حتى وإن سار قلبه قواعد
تذهب بحلو نظمها العقول.
3
الإعجاب وحده لا يكفي
كم من معانٍ شهقت لها روحي
لا نلت منها ولا من بعضنا نالت
كأننا نقاط فارغة
رهن ما تيسر.
4
منذ قليل أو منذ عام
أو منذ زمن لا أحصيه
فقدت شغف الإنصات
حتى هذا الذي سَوَّلَتْ لي نفسي
أنه يستطيع
بالاستغناء المبكر
أفسد علينا بيعة حُسن الظن.
5
كل الدمى التي خبئت فيها وجهك
أشاعوا عنها
أنها تظهر ليلاً في أطواق النساء
6
روحك التي طافت بقريتي
أقامت جدار اليتيم
وأصلحت سفينة المساكين
أسكنتني بين بين ..
لا أنا سليمة
ولا علتي منها شفاء ...
7
حليب الأحد يلي العبادة الأولى
لكنه لا يسمن
مَنْ في زمن بقائه عنه يٌسأل
8
علاقتنا بالقدر ليست على ما يرام
لكن لنا مع شبه القدر مواعيد
كلها ذات طبيعة خاصة وفضاء ينتقي.