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حديث الروح

الأحد 21 يوليو 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

حديث الروح


صفاء البحيري | مصر

1
إذا كنت تحب نفسك وترى أن تقديسها واجب على غيرك
فأنت تتعلم من كل شيء إلا مرضك وضعفك.

2
من أسرف في هواه دون تكليف   
بطل سحره
 حتى وإن سار قلبه قواعد
تذهب بحلو نظمها العقول.

3
الإعجاب وحده لا يكفي
كم من معانٍ شهقت لها روحي
لا نلت منها ولا من بعضنا نالت
كأننا نقاط فارغة
رهن ما تيسر.

4
منذ قليل أو منذ عام
أو منذ زمن لا أحصيه
فقدت شغف الإنصات
حتى هذا الذي سَوَّلَتْ لي نفسي
 أنه يستطيع
بالاستغناء المبكر
أفسد علينا بيعة حُسن الظن.

5
كل الدمى التي خبئت فيها وجهك
أشاعوا عنها
أنها تظهر ليلاً في أطواق النساء

6
روحك التي طافت بقريتي
أقامت جدار اليتيم
وأصلحت سفينة المساكين
أسكنتني بين بين ..
لا أنا سليمة
ولا علتي منها شفاء ...

7
حليب الأحد يلي العبادة الأولى
لكنه لا يسمن
مَنْ في زمن بقائه عنه يٌسأل

8
علاقتنا بالقدر ليست على ما يرام
لكن لنا مع شبه القدر مواعيد
 كلها ذات طبيعة خاصة وفضاء ينتقي.

 

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