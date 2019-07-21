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بحث آليات رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير البنية الأساسية

تسهيلات جديدة مع بدء العمل رسميا بالمحطة الواحدة في "المنطقة الحرة بالمزيونة"

الأحد 21 يوليو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

تسهيلات جديدة مع بدء العمل رسميا بالمحطة الواحدة في "المنطقة الحرة بالمزيونة"

صلالة – الرؤية

بدأت المحطة الواحدة بالعمل رسمياً في المنطقة الحرة بالمزيونة، وأصبح بإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية ومجموعة أخرى من الخدمات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
 وجاء الإعلان عن ذلك في اجتماع لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة الثاني لعام 2019، برئاسة هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، رئيس اللجنة.
وببدء العمل في المحطة الواحدة بالمنطقة، التي تضم تحت مظلتها ممثلين لعدة جهات حكومية وخاصة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركات التأمين، سيجري إصدار التراخيص الصناعية والمأذونيات وغيرها من الخدامات المقدمة بسهولة وسرعة كبيرة في مكان واحد دون الحاجة للخروج من المنطقة؛ الأمر الذي يوفر ميزة إضافية تقدمها المنطقة للمتعاملين معها.
وناقشت اللجنة عددا من المحاور المهمة المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة، واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل "مدائن" على تنفيذها، ومن أبرزها مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة وسير الأعمال فيه.
وناقش الاجتماع آخر المؤشرات حول نمو حجم الاستثمارات بالمنطقة، وطلبات الاستثمار الجديدة والمشاريع القادمة لا سيما مع وجود طلبات متزايدة للاستثمار في المنطقة تحت الدراسة. وزار أعضاء لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة بعد الاجتماع شركة مناهل السعيد للمياه، والتي افتتحت مصنعها مؤخراً، للاطلاع على المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها وتزويد السوق المحلي بها.
وهناك عدد من المشاريع التي تعمل "مدائن" على إنجازها ودراستها في المنطقة خلال الفترة الحالية، من أبرزها مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (الكيبلات والمحولات)، ومشروع النطاق العريض، كما أن ّالعمل جارٍ على دراسة مقترح مشروع إنشاء مجمع الخدمات في المنطقة الحرة بالمزيونة، والذي يهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام هذا المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تمّ تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة.
وتتميز المنطقة الحرة بالمزيونة بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أنّ نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أمّا الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، إضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.

 

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