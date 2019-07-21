التدريب على مهارات تسويق الأسماك في بركاء

بركاء – الرؤية

تنظّم وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي حلقة تدريبية حول تطوير مهارات التسويق، وتستمر ليومين، في قاعة المحاضرات بسوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة.

وتناقش الحلقة التدريبية عددا من المحاور العلمية المرتبطة بمهارات التسويق السمكي، ومنها استعراض جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في إدارة وتنظيم وتطوير منظومة التسويق السمكي في السلطنة والأنظمة الحديثة في مجال جمع البيانات السمكية، وتحليلها ومراقبة نظم الجودة في سلسلة الإنتاج السمكي.

ويشارك في الحلقة موظفو سوق الجملة المركزي للأسماك من قسم عمليات التسويق وخدمات العملاء وقسم مراقبة الجودة، ويحاضر فيها عدد من المختصين من المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي ومركز ضبط جودة الأسماك ودائرة الإحصاء السمكي.

وتنظم المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي حلقة أخرى عن مهارات التسويق السمكي خلال يومي 29 و30 من شهر يوليو الجاري لموظفي سوق الجملة المركزي للأسماك ضمن جهود المديرية العامة المستمرة لتطوير قدرات الكادر البشري العامل في السوق وتزويده بالمهارات اللازمة للعمل.

وقد أكمل سوق الجملة المركزي للأسماك في مايو الماضي 5 سنوات منذ افتتاحه وتشغيله في 2014م ليساهم في النهوض بمنظومة التسويق السمكي في السلطنة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية. وتمّ إنشاء السوق وفقا لمواصفات فنيّة واشتراطات صحيّة عالية، كما تمّ تزويد السوق بنظام إلكتروني لتسويق الأسماك يتّصف بالمرونة ويقدم التسهيلات للمستفيدين من خدمات السوق.