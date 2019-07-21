التعريف بمشاريع وتطبيقات "الإحصاء والمعلومات" في ركن المركز بمهرجان صلالة السياحي

صلالة - الرؤية

يشارك المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مهرجان صلالة السياحي 2019 عبر ركنه الثابت في ميدان البلدية الترفيهي، تحت شعار "مكننة العمل الإحصائي"، بهدف تعريف جمهور المهرجان على المشاريع الهامة التي ينفذها المركز، والتي يعّول عليها في رفد الخطط الخمسية التنموية والرؤى المستقبلية بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة ودوره في دعم صناعة القرار في السلطنة.

ومن ضمن المشاريع الجاري تنفيذها مشروع التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020م، ومشروع العنونة الموحدة الذي يندرج تحت إطار الأهداف الاستراتيجية لتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة تمكّن من الحصول على البيانات وتبادلها لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، كما أنه خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة بفضل معلومات الملاحة الجغرافية التي سيوفرها.

ويسلط الركن الضوء على البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وهي مبادرة حكومية مصممة لتوفير إطار للمعايير الجغرافية المكانية والسياسات والترتيبات المؤسسية والبنية التحتية التقنية اللازمة لتنسيق وتسهيل ودعم وتبادل واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية عبر العديد من المؤسسات الحكومية في السلطنة.

ومن خلال موقع المركز الإلكتروني يعرف المركز جمهور المهرجان على الخدمات التي توفرها بواباته الإلكترونية كبوابة البيانات، وبوابة أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بالمتابعة المستمرة لمؤشرات تحقيق وتنفيذ الأهداف 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في 2015م.

وحرصاً من المركز على اطلاع زوار المهرجان بمؤشرات زوار موسم صلالة السياحي2019م فإنّه وفّر شاشة تعرض هذه المؤشرات مع توضيح مجموعة من الإحصاءات المتعلقة مثل جنسيات الزوار والغرض من الزيارة.

ويستعرض المركز في الركن من خلال الشاشات التفاعلية أيضاً حزمة تطبيقاته في الهواتف الذكية والتي يوفرها مجاناً في نظامي الأندوريد والآبل (IOS) والتي تتوفر جميعها في تطبيق "مزيد" حيث يعُد محفظة ونافذة موحّدة تضم جميع تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالمركز، وذلك لتسهيل الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها هذه التطبيقات ولسرعة الوصول إليها ويضمن (مزيد): تطبيق المؤشرات الإحصائية الذي يحتوي على 24 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا للسلطنة تحدث شهريا، وخارطة رقمية لتوزيع المؤشرات المتوفرة لمحافظات السلطنة، وفيه رسم بياني يوضح التغير في المؤشر، ومعلومة وصفية عن كل مؤشر.

ويمكن للمستخدم مشاركة تفاصيل المؤشر عبر البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، وكما يوجد بـ"مزيد" تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية والذي يحتوي على مجموعة من الوظائف والأدوات التقنية التي تمّ تصميمها لتساعد على ربط البيان الإحصائي بالمعلومة الجغرافية المكانية عن طريق الموقع الجغرافي، وذلك من أجل إيجاد بعد جغرافي ومكاني للمعلومة، بحيث يكون للمعلومة أو البيان الإحصائي تمثيل جغرافي أو تمثيل نوعي يمّكن المستخدم من معرفة وعرض البيان الإحصائي من خلال الخارطة التفاعلية في آن واحد.

ويتيح التطبيق إجراء عمليات مقارنة مثل التعرّف على التوزيع الجغرافي والتمركز السكاني كذلك أعداد المنشآت على مختلف المستويات الإدارية بين محافظات وولايات السلطنة. وكذلك تطبيق جولة في عمان إذ يوفر التطبيق للمستخدمين: أكثر من 31 نوعا من الخدمات الحكومية والخاصة والأماكن السياحية والمعالم الأثرية في كافة محافظات السلطنة، كما يسهل الوصول والتجول إلى أماكن الخدمات باستخدام بيانات الطرق الملاحية، ويوفر العديد من الوظائف والأدوات الذكية لتسهيل الاستخدام وتحسين سرعة الاستجابة كأدوات البحث وتصفح البيانات أو الخرائط، وبه إمكانية المشاركة الفاعلة في تحسين وتعزيز نوعية البيانات بإضافة مواقع وإرسال الصور ومقاطع الفيديو.

ويضم "مزيد" تطبيق بنكي وهذا التطبيق يمنح المستخدم الأدوات اللازمة للبحث عن البنوك المجاورة أو التي تقع في نطاق جغرافي معين بالإضافة إلى أجهزة الصراف والإيداع الآلي. كما يمكن للمستخدم أن يبحث أيضًا عن طريق الخدمات التي يقدمها البنك كالقروض وتحويل الأموال وشراء وبيع العملات وغيرها.

وإلى جانب البنوك، يستطيع المستخدم البحث عن محلات الصرافة وشركات التأمين. وفي خانة شركات التأمين يمكن للمستخدم تحديد الخدمات التي تقدمها شركات التأمين: تأمين صحي، أفراد أو شركات. وبعد الحصول على نتائج البحث يمكن للمستخدم تحديد المسار وتتبعه عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق يمكن أن يعمل خارج نطاق تغطية شبكة الإنترنت أيضا، إلى جانب تطبيق "وقودي" والذي يمنح المستخدم الأدوات اللازمة للبحث عن محطات الوقود المجاورة أو التي تقع في نطاق جغرافي معين بالإضافة إلى مراكز الصيانة ومعارض السيارات.

ويمكن للمستخدم أن يبحث عن طريق الخدمات المتوفرة في المحطات كغسيل السيارات والمقاهي وأماكن الصلاة والمحال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المستخدم وضع خطة للتزود بالوقود بحسب توزع محطات الوقود على طريقه. وبعد الحصول على نتائج البحث يمكن للمستخدم تحديد المسار وتتبعه عن طريق التطبيق، ويعمل تطبيق "وقودي" خارج نطاق تغطية شبكة الإنترنت أيضا. ويتضمن ركن المركز كذلك مجموعة من الإصدارات المعرفية، ويمكن لزوار المهرجان زيارة الركن والتعرف على ما يتضمنه من معرفة وخدمات حتى نهاية المهرجان في 22 أغسطس 2019.