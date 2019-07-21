حملة لاستدعاء 159 سيارة "فورد رينج"

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 159 سيارة فورد رينجر طرازات 2013-2019 اعتماداً على أرقام الشاصي من(AFAFP5MPXHJA8295) إلى (AFAFP1RP4GJL15972).

ويأتي الاستدعاء بسبب إمكانية حدوث تمزق في خرطوم المكابح الأمامية المرن مما قد يتسبب في تسرب زيت المكابح وبالتالي زيادة مسافة التوقف عند الكبح؛ وعليه ستقوم الشركة باستبدال خرطوم المكابح الأمامية المرن.

وتؤكّد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراءات المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.