الأحد, 21 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

حملة لاستدعاء 159 سيارة "فورد رينج"

الأحد 21 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط – الرؤية
أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 159 سيارة فورد رينجر طرازات 2013-2019 اعتماداً على أرقام الشاصي من(AFAFP5MPXHJA8295) إلى (AFAFP1RP4GJL15972).
ويأتي الاستدعاء بسبب إمكانية حدوث تمزق في خرطوم المكابح الأمامية المرن مما قد يتسبب في تسرب زيت المكابح وبالتالي زيادة مسافة التوقف عند الكبح؛ وعليه ستقوم الشركة باستبدال خرطوم المكابح الأمامية المرن.
وتؤكّد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراءات المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يناير 2018

حملة لاستدعاء 137 سيارة فورد

المزيد

14 نوفمبر 2016

حملة لاستدعاء 395 سيارة "فورد"

المزيد

24 مارس 2018

حملة لاستدعاء سيارات فورد

المزيد

07 يونيو 2016

حملة لاستدعاء سيارات "فورد إيكوسبورت" لخلل محتمل بـ"عمود التوجيه"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التجارة والصناعة": تطور مبشر للقيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية

الاقتصاد - محلي

موردون ومستهلكون: بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات تضمن مزيدا من الجودة والأمان لمصلحة المستهلك

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

مجلس الحرف العالمي يزور بهلاء لتقييمها كـ"مدينة عالمية للحرف".. اليوم

المحليات - أخبار

الرواس: برنامج ثري بالأنشطة المتنوعة لإسعاد زوار مهرجان صلالة السياحي 2019

المحليات - أخبار

انطلاق برنامج "١٠٠ مبتكر عماني" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمباردات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

حقيقة وقوع حادث لعائلة سعودية على طريق صلالة .. ووفاة أوروبي غرقا بوادي العربيين

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة