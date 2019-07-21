سوق مسقط يفقد الدعم من شركات قيادية حققت نتائج مالية دون طموحات المستثمرين

مسقط - العمانية

هبط المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي دون مستوى الـ 3800 نقطة، بعد أن فقد المؤشر الدعم من الشركات القيادية التي سجلت نتائج مالية دون طموحات المستثمرين.

وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 3747 نقطة متراجعًا خلال الأسبوع 60 نقطة، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية خسائر، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 117 نقطة وفقد مؤشر القطاع المالي 72 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 24 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 11 نقطة.

وشهدت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 17 بالمائة متجاوزة 8 ملايين ريال عماني مقابل 8ر6 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، غير أن عدد الصفقات المنفذة تراجع من 2073 صفقة إلى 1930 صفقة.

واستحوذ سهم الأنوار القابضة على 8ر10 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وبلغت قيمة التداول على السهم حوالي 874 ألف ريال عماني، وجاءت النهضة للخدمات في المرتبة الثانية وبلغت قيمة التداول على السهم حوالي 865 ألف ريال عماني تمثل 7ر10 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا بـ 739 ألف ريال عماني.

وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي ارتفاع 8 شركات مقابل 29 شركة تراجعت أسعارها و13 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم العمانية القطرية للتأمين أفضل الارتفاعات وأغلق على 96 بيسة مرتفعًا بنسبة 9 بالمائة، وارتفعت سندات البنك الأهلي الدائمة بنسبة 2 بالمائة وأغلق سعر السند على 980 بيسة، وارتفع سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 9ر1 بالمائة وأغلق على 106 بيسات.

وجاء سهم النهضة للخدمات في مقدمة الأسهم الخاسرة وأغلق على 293 بيسة متراجعًا بنسبة 7ر11 بالمائة، وهبط سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 4ر9 بالمائة وأغلق على 115 بيسة، وتراجع سهم أعلاف ظفار بنسبة 4ر9 بالمائة وأغلق على 135 بيسة. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 18 مليارا و332.8 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 6ر67 مليون ريال عماني.