39473 "صغيرة ومتوسطة" مسجلة في "ريادة" بنهاية مايو

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بنهاية شهر مايو الماضي نحو 39 ألفًا و473 مؤسسة ارتفاعًا من 37 ألفًا و289 مؤسسة بنهاية عام 2018م وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ (ريادة) في محافظة مسقط بنهاية شهر مايو الماضي 13 ألفًا و69 ارتفاعًا من 12 ألفًا و275 مؤسسة بنهاية عام 2018م حيث شهدت المحافظة خلال شهر مايو 2019م تسجيل 109 مؤسسات.

وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي عدد بلغ 6 آلاف و182 مؤسسة ارتفاعًا من 5 آلاف و771 مؤسسة بنهاية عام 2018م حيث تمَّ تسجيل 55 مؤسسة خلال شهر مايو الماضي.

وفي محافظة الداخلية بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ (ريادة) 5 آلاف و145 مؤسسة ارتفاعًا من 4 آلاف و921 مؤسسة بنهاية عام 2018م، حيث شهدت المُحافظة تسجيل 30 مؤسسة خلال شهر مايو الماضي.

وارتفع العدد أيضًا بمحافظة ظفار ليبلغ 3 آلاف و348 مؤسسة مقارنة بـ 3 آلاف و186 مؤسسة بنهاية عام 2018 حيث تمَّ تسجيل 20 مؤسسة خلال شهر مايو 2019م.

وارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ (ريادة) في محافظة جنوب الباطنة ليبلغ ألفين و936 مؤسسة مقارنة بألفين و768 مؤسسة بنهاية عام 2018م، حيث تم تسجيل 17 مؤسسة خلال شهر مايو فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية ألفين و722 مؤسسة ارتفاعا من ألفين و589 مؤسسة بنهاية عام 2018م حيث تم تسجيل 19 مؤسسة خلال شهر مايو الماضي.

وفي محافظة الظاهرة بلغ الإجمالي ألفين و411 مؤسسة ارتفاعًا من ألفين و309 مؤسسات بنهاية عام 2018م، حيث شهدت المحافظة تسجيل 18 مؤسسة خلال شهر مايو الماضي، في حين ارتفع العدد بمحافظة جنوب الشرقية ليبلغ ألفين و258 مؤسسة مقارنة بألفين و164 مؤسسة بنهاية عام 2018م، وقد شهدت المحافظة تسجيل 7 مؤسسات خلال شهر مايو 2019م.

أما في محافظة البريمي، فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 812 مؤسسة مقارنة بـ 761 مؤسسة بنهاية 2018م، حيث تم تسجيل 5 مؤسسات خلال شهر مايو 2019م، فيما بلغ العدد في محافظة الوسطى 436 مؤسسة ارتفاعًا من 403 مؤسسات بنهاية 2018م، كما بلغ العدد بمحافظة مسندم 154 مؤسسة ارتفاعًا من 142 مؤسسة بنهاية 2018م.